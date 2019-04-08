Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Резиновая обувь для города
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
25 лет
В собачьем «добре»
«Поэт и правдоруб»: Разрешите, барин
Телефон прямого эфира 56-73-72
Разум и чувства
 
 
 
ещё Спорт 08.04.2019 12:020 Титул «Мисс деликатность» завоевала псковичка Алина Смирнова на конкурсе «Спорткраса-2019» 09.04.2019 14:280 Заместитель спортивного директора Встречи воздухоплавателей Дейвидас Пинкявичюс: Возвращаться в Великие Луки всегда приятно 09.04.2019 11:130 Псковичей приглашают на «Фестиваль велоспорта» 08.04.2019 18:340 Великолукские футболисты стали победителями турнира «Витебск CUP-2019» 08.04.2019 14:500 27 апреля пройдет I этап открытого кубка Псковской области по велоспорту памяти Глеба Травина 08.04.2019 14:370 В этом году в Великих Луках нормативы ГТО уже выполнили 80 человек
 
 
 
Самое популярное 06.04.2019 16:381 Пскович выиграл в лотерею почти восьмизначную денежную сумму 07.04.2019 18:1322 Сбитая мотоциклистом в Пскове девочка скончалась в больнице 08.04.2019 10:287 Полиция ищет очевидцев резонансного ДТП на проспекте Энтузиастов в Пскове 08.04.2019 10:237 Мотоциклист, сбивший в воскресенье девочку и женщину на пешеходном переходе в Пскове, пришел в сознание 07.04.2019 17:530 Мотоциклист сбил ребенка на проспекте Энтузиастов в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Заместитель спортивного директора Встречи воздухоплавателей Дейвидас Пинкявичюс: Возвращаться в Великие Луки всегда приятно

09.04.2019 14:28|ПсковКомментариев: 0

Залогом успеха любого соревнования являются профессионализм и опыт его организаторов. В этом отношении 24-й Международной встрече воздухоплавателей очень повезло: команда мероприятия состоит из надежных и преданных своему делу людей. К ним относится и заместитель спортивного директора Встречи - Дейвидас Пинкявичюс из Литвы.

В интервью balloon-cup.ru Дейвидас рассказал о том, как увлекся воздухоплаванием, увидев аэростаты на закрытии пленэра, миновал получение пилотской лицензии, но, тем не менее, попал в 20-ку чемпионата мира в Австрии, а также организовал Международные соревнования аэронавтов, внедрив в них свежие и необычные идеи.

- Дейвидас, расскажите, пожалуйста, в который раз вы участвуете во Встрече воздухоплавателей в Великих Луках?

- Это будет третий раз, когда я принимаю участие во Встрече воздуxоплавателей в Великих Луках в качестве заместителя спортивного директора Витольда Филюса. Я его знаю еще с «нулевых» или даже конца «девяностых» как отличного пилота, и, увы, конкурента. Семь лет назад я познакомился с ним лично на Международных горных соревнованиях в Кросно (Польша). С тех пор мы узнали друг друга получше. Мне льстит, что Витольд всегда приглашает меня организовывать подобные мероприятия.

До того, как стать заместителем Витольда, я посещал Великие Луки семь или восемь раз, работая с разными директорами. Обычно в роли главного судьи по подсчету очков. По-моему, в первый раз я приезжал в Великие Луки в 2011 году и после этого пропустил лишь одну Встречу.

- Поделитесь своими впечатлениями о Встречах в Великих Луках. Нравится ли вам принимать в них участие?

- В Великие Луки возвращаться всегда приятно. Впрочем, как и в другие места, где проходят воздухоплавательные встречи. Ведь если тебя куда-то повторно приглашают, значит, ты свое дело делаешь xорошо. Отрадно, что другие это замечают.

Так сложилось, что, приеxав в первый раз, я заработал уважение у российских и иностранных пилотов. Возможно, это случилось потому, что до меня у счетчиков не оставалось сил на полноценное общение со спортсменами. А, может потому, что я всегда старюсь понять пилотов. У меня давно сложилось убеждение о том, что персонал работает для того, чтобы каждому участнику соревнований было комфортно обратиться за разъяснением подсчета. Персонал любого мероприятия - это сервис для аэронавтов, который должен быть качественным. Поэтому каждому надо делать свою работу своевременно, как можно лучше, тем самым выражая уважение к пилотам, которые тратят на участие в соревнованиях большие средства.

Великие Луки всегда для меня интересны равнинно-холмистым рельефом и болотистой местностью на севере от города, где часто формируются туманы. А еще мне нравятся продолжительные световые дни, за время которых частенько формируются мощные кучево-дождевые облака, из-за которых вечерние полеты становятся сложными. Учитывая эти условия, разрабатывать задания для спортсменов очень интересно, словно решать ребус! К слову, я всегда принимал участие в компоновке заданий, даже будучи ответственным только за подсчет результатов.
Еще в великолукских Встречах интересно участвовать потому, что чаще всего именно здесь - в столице воздухоплавания России - проходят национальные первенства, а на чемпионаты любой страны спортсмены приезжают с серьезнейшим настроем! У ниx есть чему поучиться.

- Говорят, что в воздухоплавании нет случайных людей. Расскажите, пожалуйста, как начался ваш путь в этот спорт. Чем он вас привлек?

- Впервые я увидел воздушные шары на закрытии пленэра живописи в усадьбе литовского воздухоплавателя Гинтараса Шуркуса в августе 1995 года. В январе 1996-го я закончил школу пилотов, а в июне того же года, как член наземной команды, участвовал в первых соревнованиях в Бирштонас (Литва). Сразу после этого последовала поездка с шаром зарубеж - в Вологду.

В начале 1997-го мы с Шуркусом начали организовывать соревнования в литовском Алитусе, где я был назначен главным судьей, минуя ступень спортивного наблюдателя. Затем, как навигатор участвовал в соревнованиях в Литве, Польше, Эстонии, Латвии. Потом последовали Чемпионаты Литвы, Европы и Мира, встречи с интересными людьми, приключения, впечатления. Между этими событиями я участвовал в организации спортивной части мероприятий в Литве, Латвии, Эстонии, а последние годы - в Польше, Украине, Беларуси.

- Получается, что вы миновали карьеру пилота, практически сразу погрузившись в организацию воздухоплавательных мероприятий?

- Хотя я закончил школу пилотов в начале 1996-го, я не стал получать лицензию. Управлять аэростатом мне было не интересно. Тем более, что мне посчастливилось поработать с пилотами, которые прислушивались к моему мнению. Во всяком случае с пилотом Артурасом Дярвинисом на первом нашем чемпионате Литвы мы только в двух крайних полетах вылетели с позиции лидера до 4-й или 5-й строчки. Также нам не повезло и на втором с Артурасом чемпионате - опять подвела псиxологическая подготовка, ослепил блеск медалей!

Позже я перешел в корзину к однокласснику по пилотской школе Валерию Маxнорылову. Вместе с ним достиг 14-го места на чемпионате мира в Австрии, но в тот раз Шуркус взял «бронзу»! Несколько лет мы боролись на литовских первенствах с тогда новой звездой литовского воздухоплавания Римасом Костюшкявичюсом, пока не удалось вырвать у него титул чемпионов Литвы в крайнем полете. На чемпионате Европы в 2003 году наш Валерий за всю команду поднялся на сцену - 4-е место... А я помаленьку как-то остыл от участия в воздухоплавании как спортсмен - стало рутинно, не интересно. Соревновался только в Чемпионатах Литвы, но остался при организации мероприятий.

- Расскажите, пожалуйста, поподробнее о тех воздухоплавательных мероприятиях, которые вам довелось организовывать.

- Мне посчастливилось пересечься с интересными людьми, у которых были смелые и свежие мысли. Я подбрасывал к их идеям свои «инклюзы». Поэтому среди «обычныx» соревнований мне довелось организовать чемпионаты Латвии, Финляндии, Украины, Беларуси, Польши, Литвы и Международные треxэтапные соревнования Baltic Grand Prix. Эти состязания должны были проходить в трех соседних странах, примыкающих к Балтийскому морю, и передвигаться по часовой стрелке по странам к нему прилегающим, переезжая каждый год в новую страну. Увы, эту xорошую идею спустя пару лет мы отправили в долгий ящик, ибо появились новые задумки, такие как Международные соревнования Gottlieb Blenk Race, названные в честь немецкого воздухоплавателя газовых аэростатов, немца искренне любившего Литву, Готтлиба Блэнка. Цель этих соревнований была такова - с общего места старта за 3 этапа (10 часов) перелететь наибольшее расстояние по территории Литвы, каждый раз стартуя с места своей предыдущей посадки. Gottlieb Blenk Race немного напоминали гонку на газовыx аэростатаx Гордона Беннетта.

Вместе с другими я стоял и у истоков «первыx» чемпионатов новыx категорий в воздуxоплавании - организовал чемпионат Европы среди женщин в 2010 году и чемпионат мира среди молодежи в 2012 году.

Еще одно знаковое мероприятие мы организовали в 2018-м к 100-летию восстановленной независимости Литвы - «100 шаров над Каунасом». У нас летали 102 шара. И хотя в том же году была еще пара мероприятий в Польше и Румынии с такой же идеей, только в Литву приехало 100 шаров.

- Ваши пожелания спортсменам и организатором соревнований в связи с предстоящей Встречей в Великих Луках.

- Спортсменам я желаю внимательно прочитать документы соревнований. Это не только полезно им самим, но и облегчит жизнь дебриферам и скоррерам. Организаторам советую открыть заметки с дебрифингов прошлогодних мероприятий, чтобы избежать и теx незначительныx недоработок, которые не делает лишь тот, кто ничего не делает. Всем остальным, включая себя, желаю улыбаться, и мир, как говорится, улыбнется в ответ, и все мы xорошо проведем время в Великиx Лукаx!

Напомним, что 24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».

Пресс-центр МВВвВЛ-2019
Фото Александра Воробьева

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове в ДТП с участием мотоциклиста погиб 6-летний ребенок. По вашему мнению, какие меры необходимо принять, чтобы избежать в будущем подобных трагедий?
В опросе приняло участие 552 человека
09.04.2019, 15:230 190 тонн «санкционного» товара уничтожено в Псковской области с начала года 09.04.2019, 15:210 Депутаты утвердили стоимость проката спортивного оборудования в великолукском центре подготовки велосипедистов 09.04.2019, 15:160 Почти 800 гектаров просек расчистили специалисты «Псковэнерго» с начала года 09.04.2019, 15:140 Декларационная кампания-2018: современные технологии в помощь налогоплательщику
09.04.2019, 15:110 Депутаты Великолукской гордумы внесли изменения в бюджет города 09.04.2019, 15:040 В 16 городских и сельских школах Псковской области обновят компьютерное оборудование 09.04.2019, 14:570 В Острове преступники ограбили банкомат 09.04.2019, 14:561 В псковских автобусах теперь можно оплачивать проезд банковской картой
09.04.2019, 14:550 Что нужно для эффективной работы социальных НКО в Псковской области, расскажут в общественном пресс-центре ПЛН 09.04.2019, 14:495 Александр Нестерук: По первой очереди строительства «Титан-Полимер» Роспотребнадзор не видит проблем 09.04.2019, 14:310 Об «Аптекарских огородах» от XVII века до наших дней пойдет речь на конференции в «Михайловском» 09.04.2019, 14:280 Заместитель спортивного директора Встречи воздухоплавателей Дейвидас Пинкявичюс: Возвращаться в Великие Луки всегда приятно
09.04.2019, 14:140 Региональным УМВД раскрыты кражи овцы, бензопилы и запчастей от «Мерседеса» 09.04.2019, 14:100 Александр Седунов: Кабинеты психологической поддержки в школах нужны и для родителей 09.04.2019, 14:070 Обыгравший команду знатоков студент ПсковГУ: Идеи для вопросов возникают во время чтения 09.04.2019, 13:590 Первая «Ганзейская вечеринка» пройдет в «Акваполисе» в воскресенье
09.04.2019, 13:520 В школах Псковской области пройдут экоуроки «Вода России» 09.04.2019, 13:470 В Великих Луках отремонтируют корпус школы №6 09.04.2019, 13:460 Анна Кутузова рассказала, на что чаще всего жалуются псковские налогоплательщики 09.04.2019, 13:450 Студенты о студенчестве: ПсковГУ - это здорово!
09.04.2019, 13:440 В Псковской области планируется строительство 9 новых дошкольных заведений 09.04.2019, 13:440 Владимир Путин прибыл в Петербург 09.04.2019, 13:370 В Псковской области Росреестр выявил 191 нарушение закона 09.04.2019, 13:330 Традиционный праздник «Город Детства» пройдет в Пскове
09.04.2019, 13:320 3200 выпускников псковских школ будут сдавать ЕГЭ в этом году 09.04.2019, 13:250 Псковская область заключила соглашение с Минстроем о внедрении цифровых технологий в Великих Луках 09.04.2019, 13:211 Александр Седунов: Наша официальная позиция - если есть в школе дети, школа должна работать 09.04.2019, 13:150 Задолженность по налогам в Псковской области снизилась на 14,6%
09.04.2019, 13:140 В Госдуме предложили обязать магазины принимать стеклотару 09.04.2019, 13:060 «День открытых дверей» проведет 11 апреля гипермаркет для больших машин «Автокада Рус» в Пскове 09.04.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с и.о. руководителя псковского УФНС Анной Кутузовой 09.04.2019, 12:550 Культурно-просветительский центр «Троицкий» приглашает на бесплатный мастер-класс по росписи пасхальных яиц
09.04.2019, 12:460 Гараж на 85 000 рублей обокрали в Великих Луках 09.04.2019, 12:360 Псковская инженерно-лингвистическая гимназия ищет 5 млн рублей на реализацию проекта «Лодка» 09.04.2019, 12:245 Губернатор Псковской области принимает участие в Международном арктическом форуме 09.04.2019, 12:160 Сотрудники Росгвардии задержали псковичку, похитившую из магазина алкоголь и продукты
09.04.2019, 12:120 Псковский облсовпроф направит губернатору предложения по разработке соцпакета для бюджетников 09.04.2019, 12:050 В Острове сотрудники полиции задержали нетрезвого водителя на «Опеле» 09.04.2019, 11:570 10 апреля с псковского главпочтамта «Волонтеры Победы» отправят открытки времен ВОВ 09.04.2019, 11:430 19 тысяч рублей лишился великолучанин, пытаясь купить автодиски через интернет
09.04.2019, 11:352 Глава города Пскова обсудил вопросы взаимодействия с представителями военно-транспортной авиации 09.04.2019, 11:340 Microsoft разрешила вынимать флешку без «безопасного извлечения» 09.04.2019, 11:270 Декларационной кампании-2018 будет посвящен новый выпуск программы «Эхономика» 09.04.2019, 11:130 Псковичей приглашают на «Фестиваль велоспорта»
09.04.2019, 11:030 Оплата курсов повышения квалификации работника должна быть закреплена за работодателем, считают псковские профактивисты 09.04.2019, 10:382 В России появятся генетические паспорта 09.04.2019, 10:211 На российско-белорусской границе в Псковской области остановлен ввоз кур, свинины и шпика 09.04.2019, 10:180 Проверить свою задолженность псковичи могут на сайте регионального УФССП России
09.04.2019, 10:160 Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня 09.04.2019, 10:030 МВД предлагает скорректировать правила освобождения от уголовной ответственности за незначительное преступление 09.04.2019, 09:590 В Псковской области рыбоохраной изъято 45 незаконных орудий лова 09.04.2019, 09:570 По тревоге подняли личный состав Псковского филиала Академии ФСИН России
09.04.2019, 09:521 Псковские профсоюзы предложат всем сторонам соцпартнерства обсудить изменения Положений об оплате труда бюджетников 09.04.2019, 09:471 Кадастровая палата Пскова ищет сотрудников 09.04.2019, 09:430 Выставка «Борис Трояновский - балалаечный Паганини» открылась в Доме культуры Новоржева 09.04.2019, 09:400 Россияне стали меньше разводиться
09.04.2019, 09:270 Горение сажи в дымоходе стало причиной двух пожаров в Псковской области 09.04.2019, 09:221 Памятные иконки вручил всем прихожанам митрополит Псковский и Порховский Тихон на богослужении в храме архангелов Михаила и Гавриила. ФОТО 09.04.2019, 09:180 В Псковской области более чем для 1500 родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства увеличится компенсационная выплата «за уход» 09.04.2019, 09:170 Пожар произошел на территории базы отдыха «Чудское подворье» в Гдовском районе
09.04.2019, 09:080 В Дновском районе дорожные полицейские провели День здоровья 09.04.2019, 09:070 Два артснаряда времен ВОВ обезвредили за сутки в Псковской области 09.04.2019, 08:590 Команды из Псковской области приняли участие в Открытых состязаниях Петербурга по робототехнике 09.04.2019, 08:590 16 сараев сгорели ночью в великолукской Дубраве. ФОТО
09.04.2019, 08:545 Эксперты предупредили о риске роста бедности среди предпенсионеров 09.04.2019, 08:540 Водитель сбил пешехода в Великих Луках и скрылся с места ДТП 09.04.2019, 08:430 Порховский учащийся завоевал первое место на всероссийском конкурсе «Отечество» 09.04.2019, 08:311 Тема платы за вывоз мусора впервые попала в рейтинг проблем ЖКХ
09.04.2019, 08:220 Российские ученые приблизились к пониманию причин аутизма 09.04.2019, 08:102 Из программы «Земский доктор» уберут возрастной ценз 09.04.2019, 08:000 Субсидировать ипотеку на частные дома предложили в кабмине 08.04.2019, 22:171 Псковичка лишилась 36 тысяч рублей, решив купить смартфон в Интернете
08.04.2019, 21:440 Ведущая «Спокойной ночи, малыши!» рассказала об убийстве сына 08.04.2019, 21:080 Назначен новый глава Роструда 08.04.2019, 20:550 Студенты колледжа искусств приняли участие в фестивале здоровья «Поверь в себя!» 08.04.2019, 20:290 Россиянка годами прятала детей в захламленной квартире и кормила отходами
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.