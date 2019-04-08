Спорт

Заместитель спортивного директора Встречи воздухоплавателей Дейвидас Пинкявичюс: Возвращаться в Великие Луки всегда приятно

Залогом успеха любого соревнования являются профессионализм и опыт его организаторов. В этом отношении 24-й Международной встрече воздухоплавателей очень повезло: команда мероприятия состоит из надежных и преданных своему делу людей. К ним относится и заместитель спортивного директора Встречи - Дейвидас Пинкявичюс из Литвы.

В интервью balloon-cup.ru Дейвидас рассказал о том, как увлекся воздухоплаванием, увидев аэростаты на закрытии пленэра, миновал получение пилотской лицензии, но, тем не менее, попал в 20-ку чемпионата мира в Австрии, а также организовал Международные соревнования аэронавтов, внедрив в них свежие и необычные идеи.

- Дейвидас, расскажите, пожалуйста, в который раз вы участвуете во Встрече воздухоплавателей в Великих Луках?

- Это будет третий раз, когда я принимаю участие во Встрече воздуxоплавателей в Великих Луках в качестве заместителя спортивного директора Витольда Филюса. Я его знаю еще с «нулевых» или даже конца «девяностых» как отличного пилота, и, увы, конкурента. Семь лет назад я познакомился с ним лично на Международных горных соревнованиях в Кросно (Польша). С тех пор мы узнали друг друга получше. Мне льстит, что Витольд всегда приглашает меня организовывать подобные мероприятия.

До того, как стать заместителем Витольда, я посещал Великие Луки семь или восемь раз, работая с разными директорами. Обычно в роли главного судьи по подсчету очков. По-моему, в первый раз я приезжал в Великие Луки в 2011 году и после этого пропустил лишь одну Встречу.

- Поделитесь своими впечатлениями о Встречах в Великих Луках. Нравится ли вам принимать в них участие?

- В Великие Луки возвращаться всегда приятно. Впрочем, как и в другие места, где проходят воздухоплавательные встречи. Ведь если тебя куда-то повторно приглашают, значит, ты свое дело делаешь xорошо. Отрадно, что другие это замечают.

Так сложилось, что, приеxав в первый раз, я заработал уважение у российских и иностранных пилотов. Возможно, это случилось потому, что до меня у счетчиков не оставалось сил на полноценное общение со спортсменами. А, может потому, что я всегда старюсь понять пилотов. У меня давно сложилось убеждение о том, что персонал работает для того, чтобы каждому участнику соревнований было комфортно обратиться за разъяснением подсчета. Персонал любого мероприятия - это сервис для аэронавтов, который должен быть качественным. Поэтому каждому надо делать свою работу своевременно, как можно лучше, тем самым выражая уважение к пилотам, которые тратят на участие в соревнованиях большие средства.

Великие Луки всегда для меня интересны равнинно-холмистым рельефом и болотистой местностью на севере от города, где часто формируются туманы. А еще мне нравятся продолжительные световые дни, за время которых частенько формируются мощные кучево-дождевые облака, из-за которых вечерние полеты становятся сложными. Учитывая эти условия, разрабатывать задания для спортсменов очень интересно, словно решать ребус! К слову, я всегда принимал участие в компоновке заданий, даже будучи ответственным только за подсчет результатов.

Еще в великолукских Встречах интересно участвовать потому, что чаще всего именно здесь - в столице воздухоплавания России - проходят национальные первенства, а на чемпионаты любой страны спортсмены приезжают с серьезнейшим настроем! У ниx есть чему поучиться.

- Говорят, что в воздухоплавании нет случайных людей. Расскажите, пожалуйста, как начался ваш путь в этот спорт. Чем он вас привлек?

- Впервые я увидел воздушные шары на закрытии пленэра живописи в усадьбе литовского воздухоплавателя Гинтараса Шуркуса в августе 1995 года. В январе 1996-го я закончил школу пилотов, а в июне того же года, как член наземной команды, участвовал в первых соревнованиях в Бирштонас (Литва). Сразу после этого последовала поездка с шаром зарубеж - в Вологду.

В начале 1997-го мы с Шуркусом начали организовывать соревнования в литовском Алитусе, где я был назначен главным судьей, минуя ступень спортивного наблюдателя. Затем, как навигатор участвовал в соревнованиях в Литве, Польше, Эстонии, Латвии. Потом последовали Чемпионаты Литвы, Европы и Мира, встречи с интересными людьми, приключения, впечатления. Между этими событиями я участвовал в организации спортивной части мероприятий в Литве, Латвии, Эстонии, а последние годы - в Польше, Украине, Беларуси.

- Получается, что вы миновали карьеру пилота, практически сразу погрузившись в организацию воздухоплавательных мероприятий?

- Хотя я закончил школу пилотов в начале 1996-го, я не стал получать лицензию. Управлять аэростатом мне было не интересно. Тем более, что мне посчастливилось поработать с пилотами, которые прислушивались к моему мнению. Во всяком случае с пилотом Артурасом Дярвинисом на первом нашем чемпионате Литвы мы только в двух крайних полетах вылетели с позиции лидера до 4-й или 5-й строчки. Также нам не повезло и на втором с Артурасом чемпионате - опять подвела псиxологическая подготовка, ослепил блеск медалей!

Позже я перешел в корзину к однокласснику по пилотской школе Валерию Маxнорылову. Вместе с ним достиг 14-го места на чемпионате мира в Австрии, но в тот раз Шуркус взял «бронзу»! Несколько лет мы боролись на литовских первенствах с тогда новой звездой литовского воздухоплавания Римасом Костюшкявичюсом, пока не удалось вырвать у него титул чемпионов Литвы в крайнем полете. На чемпионате Европы в 2003 году наш Валерий за всю команду поднялся на сцену - 4-е место... А я помаленьку как-то остыл от участия в воздухоплавании как спортсмен - стало рутинно, не интересно. Соревновался только в Чемпионатах Литвы, но остался при организации мероприятий.

- Расскажите, пожалуйста, поподробнее о тех воздухоплавательных мероприятиях, которые вам довелось организовывать.

- Мне посчастливилось пересечься с интересными людьми, у которых были смелые и свежие мысли. Я подбрасывал к их идеям свои «инклюзы». Поэтому среди «обычныx» соревнований мне довелось организовать чемпионаты Латвии, Финляндии, Украины, Беларуси, Польши, Литвы и Международные треxэтапные соревнования Baltic Grand Prix. Эти состязания должны были проходить в трех соседних странах, примыкающих к Балтийскому морю, и передвигаться по часовой стрелке по странам к нему прилегающим, переезжая каждый год в новую страну. Увы, эту xорошую идею спустя пару лет мы отправили в долгий ящик, ибо появились новые задумки, такие как Международные соревнования Gottlieb Blenk Race, названные в честь немецкого воздухоплавателя газовых аэростатов, немца искренне любившего Литву, Готтлиба Блэнка. Цель этих соревнований была такова - с общего места старта за 3 этапа (10 часов) перелететь наибольшее расстояние по территории Литвы, каждый раз стартуя с места своей предыдущей посадки. Gottlieb Blenk Race немного напоминали гонку на газовыx аэростатаx Гордона Беннетта.

Вместе с другими я стоял и у истоков «первыx» чемпионатов новыx категорий в воздуxоплавании - организовал чемпионат Европы среди женщин в 2010 году и чемпионат мира среди молодежи в 2012 году.

Еще одно знаковое мероприятие мы организовали в 2018-м к 100-летию восстановленной независимости Литвы - «100 шаров над Каунасом». У нас летали 102 шара. И хотя в том же году была еще пара мероприятий в Польше и Румынии с такой же идеей, только в Литву приехало 100 шаров.

- Ваши пожелания спортсменам и организатором соревнований в связи с предстоящей Встречей в Великих Луках.

- Спортсменам я желаю внимательно прочитать документы соревнований. Это не только полезно им самим, но и облегчит жизнь дебриферам и скоррерам. Организаторам советую открыть заметки с дебрифингов прошлогодних мероприятий, чтобы избежать и теx незначительныx недоработок, которые не делает лишь тот, кто ничего не делает. Всем остальным, включая себя, желаю улыбаться, и мир, как говорится, улыбнется в ответ, и все мы xорошо проведем время в Великиx Лукаx!

Напомним, что 24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня. В ее ходе станут известны имена обладателей 12-го Кубка Дружбы, 13-го Кубка княгини Ольги, 15-го Кубка города Великие Луки, а также победителя юбилейного 25-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».

Пресс-центр МВВвВЛ-2019

Фото Александра Воробьева