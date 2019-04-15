Спорт

Клуб «Евро-Керамика» стал двукратным чемпионом Псковской области по хоккею

Хоккейный клуб «Евро-Керамика» (Печоры) стал двукратным чемпионом Псковской области по хоккею с шайбой. Как сообщил Псковской Ленте Новостей игрок команды Николай Рассадин, последний матч был назначен на 20 апреля. Команда «Евро-Керамика» и «ВДВ-Купол» должны были вступить в решающую схватку.

«Разница перед игрой между первым местом, на котором находился «ВДВ-Купол», и вторым местом, на котором были мы («Евро-Керамика»), была в два очка, поэтому матч действительно был финальным - кто побеждал, тот и становился чемпионом», - сообщил Николай Рассадин.

К сожалению, команда «ВДВ-Купол» на матч не вышла. Позднее они объяснили, что у них шли игры на первенстве Вооруженных сил в Санкт-Петербурге. В результате им было засчитано техническое поражение со счетом 5:0 и команда «Евро-Керамика» во второй раз подряд стала чемпионами.