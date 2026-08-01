Ветераны СВО из Псковской области завоевали медали на «Кубке Защитников Отечества» в Выборге

Ветераны СВО из Псковской области выступили на межрегиональных соревнованиях «Кубок Защитников Отечества» в Выборге. Об этом пишет губернатор Михаил Ведерников в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Михаил Ведерников / «ВКонтакте»

Медали получили:

Василий Могрицкий – II место в пулевой стрельбе (класс SH-2);

Алексей Фомичёв – III место в настольном теннисе для лиц с поражением опорно‑двигательного аппарата;

Команда «Неваляшки» – III место в дисциплине «Волейбол сидя».

По словам губернатора, эти медали – не просто награды, а живое свидетельство стойкости. Для каждого из героев сам выход на спортивную площадку – важное достижение, за которым стоит история преодоления и месяцы упорных тренировок.