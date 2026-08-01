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Ветераны СВО из Псковской области завоевали медали на «Кубке Защитников Отечества» в Выборге

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Ветераны СВО из Псковской области выступили на межрегиональных соревнованиях «Кубок Защитников Отечества» в Выборге. Об этом пишет губернатор Михаил Ведерников в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Михаил Ведерников / «ВКонтакте»

Медали получили:

  • Василий Могрицкий – II место в пулевой стрельбе (класс SH-2);
  • Алексей Фомичёв – III место в настольном теннисе для лиц с поражением опорно‑двигательного аппарата;
  • Команда «Неваляшки» – III место в дисциплине «Волейбол сидя».
 

По словам губернатора, эти медали – не просто награды, а живое свидетельство стойкости. Для каждого из героев сам выход на спортивную площадку – важное достижение, за которым стоит история преодоления и месяцы упорных тренировок.

«Благодарю председателя государственного фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву и большую команду фонда за поддержку наших бойцов и создание условий для реабилитации. Спорт для ветеранов стал мощным инструментом возвращения к активной жизни, пространством для встреч с товарищами и взаимопомощи», - пишет Михаил Ведерников.
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