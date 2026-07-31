Активисты готовят городской пляж озера Невельского к турниру по волейболу

Активисты из Невеля, Себежа и Великих Лук начали благоустройство пляжа на берегу озера Невельского. В дальнейшем здесь планируют оборудовать площадку для пляжного волейбола и провести межрайонный турнир, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александр Козловский / «ВКонтакте»

«Это любимое место отдыха невельчан, и здорово, что общественники решили не ограничиваться обычной уборкой, а взялись за более масштабную задачу — подготовить площадку для пляжного волейбола. В планах уже есть проведение межрайонного турнира», — отметил Александр Козловский.

30 июля активные жители и волонтёры Невеля, Себежа и Великих Лук привели в порядок территорию городского пляжа на берегу озера Невельского. Они скосили и убрали траву, спилили мешающие и аварийные ветви, обновили раздевалки, покрасили лавочки и расположенные на территории фигуры. Одними из первых к работам присоединились юные футболисты и волейболисты.

К инициативе присоединились представители фонда «Земляки», предприниматели Невеля, сотрудники пожарно-химической станции, великолукские активисты «Молодой гвардии», представители Ассоциации ветеранов СВО, а также жители Невеля и Себежа, многие из которых приехали на уборку целыми семьями.

«Такие инициативы заслуживают уважения и поддержки. Они начинаются с неравнодушия нескольких человек, а затем объединяют жителей разных городов вокруг общего и действительно полезного дела», — подчеркнул Александр Козловский.

Работы продолжатся 5 августа. Участники планируют завершить обустройство волейбольной площадки и продолжить благоустройство территории.