Спорт

48 экипажей выйдут на старт ралли «Голубые озера - 2019»

27 апреля в Пустошкинском и Новосокольническом районах пройдет ралли «Голубые озера-2019» — первая гравийная гонка на территории Российской Федерации и ближнего зарубежья. Ралли также станет 7-ым этапом Кубка России по ралли, 1-м этапом чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в заездах примут участие 48 гоночных экипажей, в составе которых выступят спортсмены из Псковской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Екатеринбурга, Кирова, Ярославля, Тулы, Уфы, Смоленска и ряда других регионов. Кроме того, на трассу выйдет гонщик из Латвии.

Соревнования будут проводиться по пяти основным классам: для автомобилей с объемом двигателей не более 1,4 тыс куб см, не более 1,6 тыс куб см, не более 2 тыс куб см. Наиболее мощные и быстрые экипажи сразятся в абсолютном зачете (автомобили с объемом двигателей не более 4 тыс куб см). Участники ралли также смогут принять участие в уникальном классе «Наша классика» (только отечественные автомобили с приводом на заднюю ось). Подобные гонки проводятся исключительно на территории Псковского региона.

Основной гоночный день — 27 апреля. 26 апреля пройдут технические проверки автомобилей, предстартовые медицинские осмотры, инструктажи экипажей, участники ралли смогут ознакомиться с трассой.

В этом году участникам гонки в общей сложности придется преодолеть 320 км дистанции. Для спортсменов подготовлен новый специальный участок, протяженностью около 30 км. Его длина значительно превышает обычные спецучастки, поэтому здесь скоростная борьба будет особенно напряженной. Победители этого отрезка пути получат специальный приз.

Напомним, что в середине апреля Псковская область приняла у себя известных гонщиков не только России, которые провели на гравийных дорогах региона свои тренировочные сборы. «Ранняя весна, хорошие гравийные дороги, уровень организации и туристическая инфраструктура привлекли на псковские трассы ведущие команды России для организации тренировочного процесса перед гравийным сезоном. По мнению спортсменов, гравийные дороги области - одни из самых ровных и быстрых в РФ, что требует высокого уровня подготовки техники и спортивного мастерства экипажа», - отметили в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Организатором соревнований выступает Федерация автомобильного спорта Псковской области.