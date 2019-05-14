Спорт

В Великих Луках подтвердили готовность к старту соревнований по воздухоплаванию

В Великих Луках, в центре соревнований «Стрелец», состоялся брифинг участников полета «кей-граб». Об этом сооб корреспондент Псковской Ленты Новостей. Как заверил офицер по безопасности Гайлис Гинс, соревнованиям - быть. Погода позволяет аэронавтам совершить полет, точку взлета каждая команда выбирает самостоятельно. Организаторы предоставляют пилотам только координаты цели. Есть одно но: в этом году спортсмены могут совершить вторую попытку старта, если не смогу зайти на цель с первого раза.

Участники 24-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках намерены использовать все шансы и выиграть денежный приз. Помешать им может только переменчивый ветер.

По традиции, заветная цель установлена на катамаране на реке Ловать. Небо будет открыто для аэронавтов с 20.00 до 21.00. Победители получат денежный приз от спонсора мероприятий ЗАО «ЗЭТО».

В рамках 24-й Международной встречи воздухоплавателей, которая проходит в Великих Луках с 11 по 17 июня, также состоятся спортивные соревнования за 25-й чемпионат России по воздухоплавательному спорт, 12-й Кубок Дружбы (для всех пилотов, участвующих в соревнованиях), 13-й Кубок княгини Ольги (для всех пилотов-женщин) и 15-й Кубок города Великие Луки.

Генеральный спонсор фестиваля - ПАО «Газпром».