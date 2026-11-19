Открытый чемпионат и первенство города Пскова по Карате WKF пройдут в спортивном комплексе «Писковичи» в субботу, 21 ноября, с 10:00 до 18:00. Как сообщили Псковской Ленте Новостей председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня, торжественное открытие мероприятия состоится в 13:00.

Афиша предоставлена Антоном Потебня

Соревнования проходят согласно календарного плана комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и Спортивной федерации карате города Пскова.

В турнире заявлено более 300 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невеля, Новосокольников, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Витебска.

Спортсмены с шести лет выступят в программе индивидуальном ката, ката-группе, индивидуальном кумите и командном кумите.