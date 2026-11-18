Открытое первенство Псковской области по спортивному мечу состоится 28 ноября в Пскове. Соревнования пройдут в малом спортивном зале гимназии №28 (улица Киселёва, 4), сообщают организаторы.

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В турнире смогут принять участие спортсмены разных возрастов - от четырёх лет до взрослых участников.

Бойцы будут соревноваться в двух дисциплинах: «Щит-меч» и «Меч-баклер». Поединки проведут в нескольких возрастных категориях с учётом правил начисления баллов:

Малыши (4-5 лет): Щит-меч, Меч-баклер (до 5 баллов: все по 1 баллу);

6-7 лет: Щит-меч, Меч-баклер (до 5 баллов: все по 1 баллу);

6-7 лет: Щит-меч, Меч-баклер (до 5 баллов: все по 1 баллу); 8-9 лет: Щит-меч, Меч-баклер (до 10 баллов: Корпус/Шлем — 2 балла, остальное по 1);

8-9 лет: Щит-меч, Меч-баклер (до 10 баллов: Корпус/Шлем — 2 балла, остальное по 1); 10-11 лет: Щит-меч ФСМ, Меч-баклер (до 10 баллов: Корпус/Шлем — 2 балла, остальное по 1);

10-11 лет: Щит-меч ФСМ, Меч-баклер (до 10 баллов: Корпус/Шлем — 2 балла, остальное по 1); Юноши и девушки (12-13, 14-15, 16-17 лет): Щит-меч (по времени НМВ софт), Меч-баклер ФСМ;

Юноши и девушки (12-13, 14-15, 16-17 лет): Щит-меч (по времени НМВ софт), Меч-баклер ФСМ; Взрослые (18+): Щит-меч ФСМ, Меч-баклер ФСМ.

Соревнования продлятся с 10:00 до 19:00.

Регистрация участников младше 18 лет пройдёт с 10:00 до 10:30, взрослых - с 15:00 до 15:30.

Подать заявку на участие можно до 23:30 26 ноября.