Спорт

Ганзейская Псковская парусная регата открывается на Псковском озере

Торжественное открытие Ганзейской Псковской парусной регаты состоится сегодня, 12 июня, на Псковском озере. Напомним, соревнования проходят с 11 по 17 июня уже 16-й раз и приурочены к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени. Регата занесена в официальный календарь Минспорта России, Всероссийской и Всемирной федерации парусного спорта. В этом году ожидается рекордное количество участников и гостей.

Сегодня с 9.30 до 11.30 будет проходить регистрация участников, контрольный обмер яхт. В 12.00 начнется Всероссийский праздник «День России» – «Паруса России» с торжественной церемонией открытия соревнований «Ганзейская парусная регата - XVI Псковская парусная регата». Гоночная часть соревнований начнется в 14.00. По окончании гонок, с 18.00 – культурная программа. Всего в рамках регаты ожидается три гоночных дня, в каждый из которых соревнования будут длиться от 4 до 7 часов.

Состязания пройдут в 16 классах яхт. На международном уровне будут сражаться обладатели яхт «Оптимист». Также ожидается, что около 15 спортсменов на таком классе судов будут бороться за кубок губернатора Псковской области 16 июня у стен Псковского кремля. На старт выйдут и участники кубка Европы и России среди яхт класса «Микро». Ожидается около 15 лодок из 5 стран. Также регата примет еще два этапа кубка России: в паралимпийском классе «2,4 метра» и в международном классе яхт «Звездный». Межрегиональные детско-юношеские соревнования пройдут на яхтах «Зум 8», «Лазер», «Лазер-Радиал», «Лазер 4,7», «Кадет», «Луч», «Луч-Радиал», «Луч-Мини», «Ракета-270». Межрегиональные соревнования состоятся среди крейсерских яхт «Четвертьтонник», «Open 800» и «Минитонник».