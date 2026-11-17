Псковские фехтовальщицы завоевали золотую и бронзовую медали на открытом первенстве Республики Беларусь, которое проходило 13-14 ноября в Минске. Об этом сообщили в сообществе «Фехтование Псков» в социальных сетях.

Фото: «Фехтование Псков» / ВК

В возрастной категории девушек 2012-2013 годов рождения первое место заняла воспитанница спортивной школы «Лидер» Маргарита Соловьёва. Спортсменку подготовила тренер Татьяна Николаева.

Ещё одну награду завоевала Елизавета Ястребова. Она стала бронзовым призёром среди девочек 2014–2015 годов рождения. Её тренер - Роман Степанов.