Спорт

«Псков-747» сыграет с фарм-клубами «Зенита» и «Локомотива»

ФК «Псков-747» на следующей неделе стартует в первенстве Профессиональной футбольной лиги в группе «Запад». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, первый матч наша команда проведет во вторник, 16 июля. «Псков-747» в гостях встретится с дебютантом турнира — клубом «Олимп» (Химки, Московская область).

Первый домашний матч первенства псковичи проведут в среду, 24 июля, против московского «Велес».

Отметим, что соперниками ФК «Псков-747» в сезоне 2019/20 годов станут выбывший из Футбольной национальной лиги «Зенит-2» (Санкт-Петербург) и «Казанка» (Москва). Эти команды являются фарм-клубами ведущих отечественных клубов — «Зенита» (действующий чемпион страны) и «Локомотива» (обладатель Кубка и Суперкубка России). Резерв петербургского «Зенита» приедет на матч в Пскове уже 2 сентября.

Также в зоне «Запад» сыграют «Ленинградец» (Ленинградская область), «Звезда» (Санкт-Петербург), «Знамя Труда» (Орехово-Зуево), «Луки-Энергия» (Великие Луки), «Муром», «Коломна», «Долгопрудный», «Родина» (Москва) и «Торпедо-Владимир».