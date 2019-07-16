Спорт

«Псков-747» проиграл «Лукам» и выбыл из Кубка России

В Пскове состоялся матч 1/128 финала Кубка России по футболу между клубами «Псков-747» и «Луки-Энергия».

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, встреча завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол в поединке великолучане забили на 36-й минуте с пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой в штрафной площади.

Таким образом, псковичи выбыли из розыгрыша Кубка России. Великолучане сыграют в следующем раунде с победителем пары «Электрон» (Великий Новгород) – «Ленинградец» (Ленинградская область).

Напомним, что в прошлом году великолучане также выбили псковичей из Кубка.