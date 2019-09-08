Спорт

Псковские спортсмены стали призерами Всероссийского фестиваля «ПАРА-КРЫМ 2019»

В Крыму завершился V Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «ПАРА-КРЫМ 2019». Как сообщили в Псковском региональном отделении Всероссийского общества инвалидов, в фестивале принимали участие более 470 спортсменов из 67 регионов Российской Федерации. Псковскую область в соревнованиях представляли спортсмены с инвалидностью, члены Псковской областной организации ВОИ.

Ребята приняли участие в соревнованиях по настольному теннису, дартсу, плаванью, легкой атлетике (забег на колясках - 400 м), пауэрлифтингу. Каждый спортсмен мог принимать участие в зачет только в одной дисциплине.

Дарья Матвеева завоевала бронзовую медаль в дисциплине пауэрлифтинг.

Александр Трофимов занял 3 место в турнире по настольному теннису.

Владимир Петров - 4 место в плаваньи, лишь немного уступив лидерам соревнований.

Участвуя в забеге на 400 м на инвалидных колясках, псковские спортсмены Александр Трофимов и Владимир Петров также показались хорошие результаты и вошли в десятку сильнейших.