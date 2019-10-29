Невельские футболисты вышли в плей-офф всероссийского фестиваля при поддержке «Единой России»

Команда «Юность» из Невеля вышла в плэй-офф по итогам трех игр и продолжит соревнования на всероссийском фестивале детского дворового футбола, который проходит в Москве с 31 октября по 3 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.
Возможность представить Псковскую область на этих соревнованиях ребята получили благодаря победе на региональном уровне и поддержке партийного проекта «Единой России», который курирует вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин.
Сегодня, 31 октября, на стадионе «Академия "Спартак" по футболу имени Ф.Ф. Черенкова» прошли игры в подгруппе:
По итогам трех игр команда из Невеля заняла первое место в подгруппе.