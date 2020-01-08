Спорт

Канадцы обыграли псковичей в международном хоккейном матче — 2:3

Во вторник, 21 января, в Ледовом дворце Пскова прошел хоккейный матч между псковской командой «Торнадо» и командой из Калгари (Канада) «Скрюэнболт». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, завершился матч победой канадцев. Счет 2:3.

Гости открыли счет в самом начале первого периода. Во втором периоде псковичи сравняли счет, но тут же пропустили две шайбы. В третьем хозяева забросили одну шайбу, но уйти от поражения не сумели.

В завершение матча обе команды сфотографировались на память.

Ранее сообщалось, что команда из Канады не впервые выезжает за пределы родной страны: колеся по свету в качестве туристов, любители хоккея из Калгари проводят товарищеские игры в городах, через которые проходят их маршрут - на их счету свыше 20 встреч в Европе. Так, в 2013 году канадцы сыграли в Уэльсе с местным хоккейным клубом «Кардифф», а в 2014 году вышли на лед против питерской сборной СПБХЛ. В обеих встречах канадцы были сильнее, что свидетельствует о профессиональном отношении к делу в коллективе состоящем преимущественно из практикующих врачей.

Между тем, история псковской команды «Торнадо» началась только в конце 2019 года. Она была образована при поддержке администрации Псковской области и генерального партнера проекта - компании «Мехуборка» из числа выпускников псковской секции хоккея, функционирующей с момента открытия Ледового дворца. Боевое крещение «Торнадо» (тренер - Леонид Автомов) прошло на домашнем Кубке губернатора Псковской области, где в единоборстве с опытными коллективами Санкт-Петербурга и Новгорода взяла бронзу. В планах хоккейной дружины Пскова - профессиональный статус и участие в профессиональных соревнованиях.