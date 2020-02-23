Спорт

Михаил Ведерников и Александр Брыксин вручили псковской «Гармонии» инвентарь для спортивной гимнастики

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, депутат Госдумы Александр Брыксин вручили псковской МБУ «СШ «Гармония» инвентарь для спортивной гимнастики. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие состоялось 28 февраля.

Перед церемоний губернатора и вице-президента федерации встретили глава администрации Пскова Александр Братчиков и и.о. директора МБУ «СШ «Гармония» Римма Мухтарова.

«Сегодня мы нашли возможность приехать к вам. Давно хотели. С нами - вице-президент федерации Александр Брыксин. А также - мастер спорта Российской Федерации по художественной гимнастике, актриса Мария Кожевникова и ее папа, известный хоккеист Александр Кожевников, - отметил Михаил Ведерников. - Мы бы хотели выяснить, какие меры поддержки нужны художественной гимнастике в Псковской области».

Губернатор добавил, что, когда вторая очередь реконструкции псковского стадиона «Машиностроитель» будет закончена, при условии получения финансирования, там вместе с Немов-центром появится центр художественной гимнастики: «Мы будем применять новые подходы, поддерживать этот спорт у нас в области, чтобы наши спортсменки как можно чаще ездили на соревнования и привезли в Псков медали».

После Михаила Ведерникова слово взял Александр Брыксин: «Мы давно хотели приехать и посмотреть, как тут наши спортсменки. Привет вам передает и президент нашей федерации. Обсудим с вашим губернатором, какие перспективы есть для развития художественной гимнастики в Псковской области. Приложим все усилия, чтобы этот спорт развивался».

После чего собравшихся спортсменок поприветствовала и звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова: «Какие вы красавицы. Хочу, чтобы и спортзал у вас был самым красивым! Любите гимнастику!»

В ходе мероприятия Михаил Ведерников и Александр Брыксин посетили тренировку по художественной гимнастике, в которой участвовал 41 спортсмен. А также - увидели выступление кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике, члена сборной команды Северо-Западного федерального округа Дарьи Сергеевой.

Напомним, псковская спортшкола «Гармония» находится на улице Гоголя, 17а. В этом учреждении занимаются тхэквондо 273 человека, художественной гимнастикой - 182 человека, аэробикой - 138 человек. В школе проходят спортивную подготовку 593 человека в возрасте от 6 до 17 лет. Занятия проводятся бесплатно.

В учреждении работает 21 тренер, в том числе и 13 - по художественной гимнастике. Имеют звания «Мастера спорта» - 8 тренеров, 10 - с высшей тренерской категорией. Средняя заработная плата тренеров по художественной гимнастике в Псковской области составляет 28 684 рубля.

В 2019 году подготовлено кандидатов в мастера спорта - 26 человек, спортсменов 1 разряда - 51 человек, спортсменов массовых разрядов - 70 человек.