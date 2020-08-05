Спорт

Физкультурный комплекс у лицея «Развитие» смогут посещать все желающие. ФОТО

Физкультурный комплекс у лицея «Развитие» в Пскове будет открыт для всех желающих - здесь смогут заниматься не только школьники, но и все жители микрорайона. Сегодня, 11 августа спортивный объект осмотрел председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по партийным проектам Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного парламента.

О готовности комплекса спикеру рассказал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов. По его словам, к настоящему времени завершены все земляные работы - сделан дренаж, проложен водопровод и все необходимые подземные коммуникации, установлена коробка, смонтировано видеонаблюдение, подготовлена площадка для трибуны.

Сейчас рабочие ставят ограждение и готовят основание для укладки покрытия на беговых дорожках и футбольном поле. Оснащение физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) также включает несколько тренажеров, небольшую воркаут-площадку и яму для прыжков в длину.

Руководитель подрядной организации Андрей Крот рассказал, что в зависимости от вида работ на объект выходит от 7 до 12 человек. Главные трудности позади - на начальном этапе пришлось ждать переноса высоковольтного кабеля, по СанПиНам размещение спортивных объектов на сетях недопустимо.

В перспективе на стадионе может появиться и туалет, хотя в проекте его нет. На необходимость обратил внимание Александр Котов - такой вопрос возник и в Плюссе, где сейчас завершается строительство аналогичного ФОКОТа. «Здесь будут заниматься не только школьники, но и жители всего микрорайона, лучше заранее предусмотреть, если у города такая возможность есть. Александр Коновалов пообещал учесть предложение.

По словам заместителя главы администрации, стадион будет открыт с утра до вечера. «В восемь утра будем открывать, в восемь закрывать. У нас уже и старший определен - человек будет работать на объекте и присматривать за ним», - сообщил Александр Коновалов.

С учетом плюсского опыта Александр Котов поделился и другими рекомендациями, например, по монтажу тренажеров и подготовке основания. «Честно скажу, не все было просто, хотя казалось, что разработанный калининградской компанией проект выполнен тщательно. Но, поскольку объекты типовые, накопился небольшой опыт. Теперь что-то можно учесть заранее», - добавил Александр Котов.

«Наша главная цель - как можно больше людей привлечь к здоровому образу жизни. Такие объекты нужны и в областном центре, и в районах. В силу недостатка бюджетных средств региону сложно самостоятельно решать настолько масштабную задачу, - дал комментарий представителям СМИ по итогам осмотра Александр Котов. - Но здесь речь идет о федеральных деньгах. Это партийный проект - фракция «Единой России» в Государственной Думе лоббирует его финансирование. За счет федерального бюджета полностью приобретается оборудование, субъект на условиях софинансирования обеспечивает подготовку основания и установку, в задачи муниципалитетов входит подготовка проектной документации».

ФОКОТ в Пскове - уже третий по счету в Псковской области. «Первый был открыт в Великих Луках на острове Дятлинка летом 2015 года, аналогичный строится в Плюссе, где уже высокая стадия готовности. Еще два таких же спортивных объекта появятся в Себеже и Печорах - проектная документация прошла государственную экспертизу, в самое ближайшее время будут объявлены торги по определению подрядчика», - сообщил заместитель секретаря реготделения «Единой России».

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Напомним, решение о строительстве ФОКОТа в городе Пскове было принято в конце 2019 года. Изначально его планировали возвести в Новоржевском районе. Однако местные власти не сумели в срок провести конкурсные процедуры и приступить к реализации. Около 13 млн рублей, заложенных в областном бюджете на подготовку основания и монтаж, так и не были потрачены, но перенести их на 2020 год было невозможно - к реализации уже готовились проекты в Печорах и Себеже.

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По решению губернатора Михаила Ведерникова и руководства областного отделения партии «Единая Россия», оборудование, приобретенное за счет федеральных средств, было передано городу Пскову, администрация которого сумела изыскать необходимые ресурсы в местном бюджете.