Спорт

Великолукский велосипедист обогнал действующего чемпиона мира в Италии

Сборы российской команды GazProm-RusVelo, за которую выступает великолучанин, спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области Тимофей Шерстнев, проходят в Италии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортподготовки.

Вместе с партнером по команде, представителем Московской области Андреем Степановым, он принял участие в Coppa Crono Porte Garofoli - итальянской гонке, которая для местных спортсменов является предстартовой перед чемпионатом Европы.

В индивидуальной гонке с раздельным стартом Тимофей Шерстнев финишировал шестым, опередив действующего чемпиона мира итальянца Антонио Тибери. Теперь Тимофей Шерстнев и Андрей Степанов выступят на Чемпионате Европы, который пройдет 24-26 августа во французском Плуэ. В соревновании примут со стороны России только те спортсмены, которых удалось отправить заранее в шенгенскую зону.

Тимофей Шерстнев накануне соревнований в Италии прошел двухнедельный карантин и работал в гостинице на велотренажере. Поэтому его результат можно считать удовлетворительным, отметил его тренер Александр Филиппов.