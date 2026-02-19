 
Спорт

26-й турнир по боксу памяти Александра Матросова пройдет в Локне

26-й традиционный турнир по боксу, посвященный памяти героя Советского Союза Александра Матросова, пройдет в Локнянском округе с 20 по 22 февраля на базе местного сельскохозяйственного техникума. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин в своем Telegram-канале. 

Фото: Иван Белугин / Telegram

«Это событие не просто про спорт — это дань уважения подвигу, урок истории и воспитание характера у молодого поколения», — подчеркнул глава округа. 

С 12:00 стартуют поединки, а в 14:00 состоится торжественная церемония открытия. После пройдут полуфинальные бои, которые продлятся до 21:00.

