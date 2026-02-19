Две победы одержали теннисисты «Нордман-2» на чемпионате в Воронеже

Третий тур чемпионата Профессиональной лиги настольного тенниса завершился в Воронеже, сообщается на странице руководителя спортклуба по настольному теннису Nordman, заместителя председателя Псковского областного Собрания, директора ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Участие в этом турнире в Высшей лиге «H» приняла псковская команда «Нордман-2».

«По итогам трёх соревновательных дней наши ребята из шести командных матчей одержали две победы», - сообщил Юрий Сорокин.

В составе команды: Михаил Марцеха; Рустам Рузиев; Савелий Ефимов; Платон Гайдук. Тренер: Виктор Симонов.

«Впереди ещё один тур, который состоится в марте. Продолжаем усиленную подготовку и готовимся побороться за лидерство. Желаем нашим спортсменам успеха!» - добавил Юрий Сорокин.