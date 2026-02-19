Стало известно, сколько человек поучаствуют в обливании ледяной водой на псковском пляже

На сегодняшний день 35 человек зарегистрировались в Пскове на участие во всероссийской акции «Быть здоровым — это модно!», посвященной массовому закаливанию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель начальника отдела по спортивной работе министерства спорта Псковской области Екатерина Агаркова.

Изображение: Шедеврум

В акции примут участие взрослые и дети. По словам Екатерины Агарковой, самый младший участник — 2015 года рождения, а самый старший — 1958 года рождения.

Каждому участнику выдадут футболки и ведра трех цветов под флаг России.

В Федерации зимнего плавания Псковской области дали рекомендации по форме одежды: «Участникам выдаются футболки установленных цветов. Нижняя одежда и обувь должны быть темных тонов (черные, темно-синие спортивные штаны/шорты, леггинсы, резиновые тапочки). Использование ярких цветов, нарушающих целостность образа "живого флага", не допускается. А лучше просто в плавках / купальнике».

На данный момент решается вопрос с устройством на месте проведения акции обогрева.

Регистрация все еще доступна для всех желающих: «Кто обратится, мы обязательно включим его в список», — отметила Екатерина Агаркова.

Напомним, массовое обливание ледяной водой из ведер пройдет в Пскове 22 февраля на городском пляже со стороны Мирожского монастыря (Красноармейская набережная, 16А).