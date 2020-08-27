Спорт

«Гонка патрулей» стартовала на конкурсе «Десантный взвод» в Псковской области

«Гонка патрулей» стартовала в урочище «Вашина гора» Печорского района. Это заключительная часть третьего этапа конкурса «Десантный взвод», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре конкурса.

Десантники из 11 стран соревнуются в ориентировании по выбору в составе отделений (гонке патрулей), без экипажей. Соревнования проводятся по правилам международной федерации рогейна (IRF) в формате «рогейн 3 часа» (короткая дистанция).

В состав команды входят 3 отделения по 5 человек. Старт - общий по забегам. В забеге принимают участие по одному отделению от команды, интервал между забегами 10 минут. Старт и финиш находится в одном месте. Карты выдаются за 10 минут до старта для прокладывания маршрута. За 180 минут командам необходимо найти как можно больше контрольных пунктов (КП), отмеченных на карте.

Фиксация прохождения КП происходит при помощи электронной системы. Отметиться необходимо всему составу отделения. Интервал между отметкой первым участником команды и последним не должен превышать 120 секунд. В случае нарушения данного условия взятие КП не учитывается.

Сумма очков КП равна первой цифре кода КП, например КП равен 3 очкам. Штрафные баллы - за каждую полную и неполную минуту превышения контрольного времени (180 мин) из общей суммы очков, набранных отделением, вычитается одно очко. В случае превышения командой контрольного времени более чем на 30 мин результат команды аннулируется.