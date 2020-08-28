Спорт

Алексея Севастьянова дисквалифицировали на десять матчей за мат в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет общественной организации «Межрегиональное объединение федераций футбола (МРО) "Северо-Запад"» принял решение о дисквалификации официального лица клуба «Псков» Алексея Севастьянова (заместителя генерального директора) на 10 матчей Чемпионата по футболу среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад». Кроме того, ему назначен штраф в размере 30 000 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте объединения.

В протоколе матча чемпионата по футболу среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад» сезона 2020 года между командами «Псков» - «Электрон», состоявшегося 12 сентября в Великом Новгороде, указано, что «представитель команды "Псков" Алексей Севастьянов в течение игры, находясь на трибуне, многократно нецензурно оскорблял судейскую бригаду».

«После окончания матча Севастьянов вышел на поле, продолжил нецензурные высказывания в адрес первого помощника и главного арбитра, угрожал физической расправой, также использовал физический контакт (сначала тыкал пальцем в грудь главного арбитра, а затем использовал легкий толчок плечом главного арбитра)», - говорится в протоколе.

Штраф в размере 30 000 рублей должен быть выплачен в МРО «Северо-Запад» в течение 15 календарных дней с момента вступления решения в силу, говорится в документе.

Добавим, что контрольно-дисциплинарный комитет объединения по итогам игры 12 сентября также принял решение дисквалифицировать футболиста команды «Псков» Артема Васильева на два матча чемпионата по футболу среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад». В самом матче футболист был удален за «серьезное нарушение правил игры» (грубую игру).