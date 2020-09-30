Спорт

Пскович стал чемпионом России по итогам горной велогонки

Представитель Центра спортивной подготовки Псковской области, мастер спорта Тимофей Шерстнев завоевал «золото» чемпионата России в горной многодневной велогонке. Соревнования прошли в Ижевске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по спорту.

Партнер Тимофея Шерстнева по команде Сергей Фирсанов стал третьим. Всего в гонке приняли участие семь спортсменов великолукского филиала Центра спортивной подготовки: Тимофей Шерстнев, Сергей Фирсанов, Михаил Чирухин (ранее также взявший титул чемпиона России в Ижевске), Константин Некрасов, Даниил Баланев, Илья Лосев и Павел Иванов.

Протяженность маршрута составила 382 км по сложной лыжероллерной трассе в Ижевске. Спортсмены соревновались в течение пяти дней. Первым этапом была раздельная гонка, следом - групповые отрезки. «Тимофей Шерстнев захватил лидерство со второго этапа и не отпустил его до финиша. Его итоговый отрыв от ближайшего преследователя составил 20 секунд», - рассказали в комитете.

Тренер спортсмена Александр Филиппов подвел итог сезона: «Это был необычный и сложный год, но мы тренируемся и соревнуемся, чтобы побеждать, и будем стараться делать это вне зависимости от обстоятельств, мы можем гордиться собой в этой сезоне, но 2021 год будет вдвойне сложнее, ведь, будем надеяться, вернется полноценный международный и юниорский календарь, поэтому сейчас нужно грамотно составить подготовку на будущий сезон».

По итогам сезона-2020 велосипедисты Псковской области завоевали на чемпионатах страны 5 золотых медалей и многочисленные призовые места. Тренерами отделения велосипедного спорта являются Александр Филиппов, Вячеслав Тарасов и Юрий Карпенков.