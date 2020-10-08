ФК «Псков» примет участие в розыгрыше кубка МРО «Северо-Запад»

Футбольный клуб «Псков» примет участие в розыгрыше кубка МРО «Северо-Запад». Об этом сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».
В розыгрыше кубка МРО «Северо-Запад» примут участие 4 команды, в том числе ФК «Псков». Псковская команда за выход в финал будет соперничать с ФК «Ядро» по сумме двух матчей. Планируется, что 25 октября псковичи сыграют дома, на стадионе «Локомотив».
Полуфинальные матчи:
17 октября. «С.П.Б.К.Л.С.» Санкт-Петербург – «Электрон» Великий Новгород
18 октября. «Ядро» Санкт-Петербург – «Псков»
24 октября.«Электрон» Великий Новгород – «С.П.Б.К.Л.С.» Санкт-Петербург
25 октября. «Псков» – «Ядро» Санкт-Петербург
Финальные матчи:
Первый матч. 31 октября (суббота)
Второй матч. 7 ноября (суббота)
Порядок финальных матчей будет определен жеребьевкой после результатов полуфинальных встреч.