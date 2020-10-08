Спорт

ФК «Псков» примет участие в розыгрыше кубка МРО «Северо-Запад»

Футбольный клуб «Псков» примет участие в розыгрыше кубка МРО «Северо-Запад». Об этом сообщается в группе клуба в соцсети «ВКонтакте».





В розыгрыше кубка МРО «Северо-Запад» примут участие 4 команды, в том числе ФК «Псков». Псковская команда за выход в финал будет соперничать с ФК «Ядро» по сумме двух матчей. Планируется, что 25 октября псковичи сыграют дома, на стадионе «Локомотив».

Полуфинальные матчи:

17 октября. «С.П.Б.К.Л.С.» Санкт-Петербург – «Электрон» Великий Новгород

18 октября. «Ядро» Санкт-Петербург – «Псков»

24 октября.«Электрон» Великий Новгород – «С.П.Б.К.Л.С.» Санкт-Петербург

25 октября. «Псков» – «Ядро» Санкт-Петербург

Финальные матчи:

Первый матч. 31 октября (суббота)

Второй матч. 7 ноября (суббота)

Порядок финальных матчей будет определен жеребьевкой после результатов полуфинальных встреч.