Спорт

«Псков» проиграл «Ядру» в матче Кубка Северо-Запада по футболу

Футбольный клуб «Псков» провел первый матч полуфинальной стадии Кубка межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, встреча с петербургской командой «Ядро» прошла в воскресенье, 18 октября.

Псковичи открыли счет на 41-й минуте. Отличился Александр Коренблюм. Однако во втором тайме петербуржцы сумели дважды поразить ворота псковичей. Голы забили Лаша Оманидзе (51-я минута) и Дмитрий Дмитрук (70-я).

Встреча на петербургском стадионе «Нова Арена» завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ядра». Отметим, что команду тренирует экс-игрок «Зенита» и сборной Белоруссии Сергей Герасимец.

Через неделю, 25 октября, соперники встретятся вновь. Хозяевами поля во втором матче будут псковичи.