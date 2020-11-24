Спорт

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове установили большой экран

К завершающему этапу подходят работы по реконструкции стадиона «Машиностроитель» в Пскове. Сегодня, 26 ноября, заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов провел рабочее совещание на спортивном объекте, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На «Машиностроителе» выполнена большая часть работ по реконструкции. Сегодня был подключен огромный экран, на трибунах началась установка пластиковых кресел, а на футбольном поле уже реально можно играть в футбол.

В легкоатлетическом манеже, который находится под большой трибуной, завершается укладка покрытия, состоящего из прессованной резиновой крошки. В состав манежа входят прыжковая яма, беговая дорожка длиной 60 м, а длина круга в манеже составит 200 м.