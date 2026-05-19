Кубок Победы по шахматам в Опочке забрала команда «Бригантина — Ледовый»

Традиционные соревнования по шахматам среди детско-юношеских команд (юниоры 2008 года рождения и моложе), посвященные Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, прошли на родине первого русского шахматного мастера Александра Петрова, в городе Опочка. В соревнованиях приняло участие 28 команд (84 игрока) из районов, городов, спортивных клубов и образовательных организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации шахмат региона.

Юным шахматистам предстояло сыграть семь матчей в групповых турнирах: первенстве области среди сборных команд из сельских территорий и малых городов Псковской области и первенстве области среди детских и школьных спортивных клубов. После групповых турниров по две лучшие команды из каждой группы получают возможность побороться в полуфиналах за право сыграть в финальных соревнованиях за Кубок Победы.

Организаторами соревнований выступили региональная Федерация шахмат совместно с образовательным учреждением дополнительного образования «Лидер», а также министерство образования и министерство спорта Псковской области. Соревнования проводили с обсчетом международного и российского шахматного рейтинга, а участники смогли выполнить нормативы спортивных разрядов по виду спорта «шахматы». В составе команды: 3 участника (2 юноши и 1 девушка, девушки могут играть на досках юношей).

На открытии соревнований исполнили гимн Российской Федерации. С приветствием к участникам обратились первый заместитель главы Опочецкого округа Виктор Александров и президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов, которые пожелали отличной и увлекательной борьбы за главные призы турниров, а также напомнили о необходимости каждому поколению граждан России помнить и чтить память защитников Отечества – участников Великой Отечественной войны.

По результатам первенства региона среди сельских территорий и малых городов Псковской области в упорной борьбе, обогнав своих преследователей только на пол-очка, золотые медали завоевала юношеская сборная команда Пыталовского округа, за которую выступали: Алексей Понамарёв, Арсений Тарасов, Дарья Лидекаускас.

Серебряные медали вручили юношеской сборной команде Пушкиногорского округа, бронзовые медали – Псковскому округу.

В первенстве области среди детско-юношеских и школьных спортивных клубов победу одержала первая юношеская сборная города Пскова, которая выступила в составе: Николай Никитин, Дмитрий Голубев, Вероника Петрова.

Серебряные награды достались команде шахматного спортивного клуба «Бригантина — Ледовый». Бронзовые награды вручили второй юношеской сборной города Пскова.

В этом году в финале Кубка Победы встретились первая юношеская сборная города Пскова и команда шахматного спортивного клуба «Бригантина — Ледовый». Результат матча 1,5-на 1,5. Тем не менее, по дополнительным показателям, установленным положением о турнире, победу присудили команде шахматного спортивного клуба «Бригантина — Ледовый» с вручением Кубка Победы. Обладателями Кубка Победы стали: Владислав Мерзанюков, Виталий Цветков и Амелия Мудренина.

По сложившей уже несколько лет традиции Опочецкое отделение партии «Единая Россия» снова учредило приз самому юному участнику соревнований. Его обладателем стала Алина Старикова 2018 года рождения из Псковского округа.

На закрытии соревнований победителей и призеров поздравили президент региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов и главный тренер детско-юношеской сборной Псковской области Александр Шпак.

Соревнования обслуживала судейская бригада в составе спортивных судей по шахматам: Дмитрий Шахов, Александр Шпак, Святослав Самсонов, Андрей Абаровский, Анна Лабусова, Максим Марин, Юрий Богашёв, Анатолий Степанов.