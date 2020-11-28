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Спорт

Новая спортивная площадка появилась на набережной реки Великой в Пскове

01.12.2020 17:32|ПсковКомментариев: 6

Новую спортивную площадку установили возле дома №9 на улице Воеводы Шуйского в Пскове - рядом с воркаут-площадкой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, на ней расположены инклюзивные профессиональные уличные тренажеры для занятия спортом.

Конструкции установил комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи, который является партнером проекта ЕR 78 «Продвижение здорового образа жизни» программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов.

«По этому проекту было запланировано большое количество спортивных обменов между Псковом, Ряпина и Вярска. К сожалению, они не могли состояться из-за COVID- 19. Несмотря на это обстоятельство, инфраструктурные работы сданы вовремя. Отрадно, что на закупку вышла профессиональная фирма из Петрозаводска, которая делает хорошие тренажеры», - рассказала председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь.

Кроме того, на площадке весной появится резиновое покрытие. Кристина Кобызь отметила, что на данной площадке заниматься спортом может любой желающий, и призвала псковичей бережно относиться к новому оборудованию.

Теги: #псков #ОМСУ #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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