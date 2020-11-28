Спорт

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Сдачу стадиона «Машиностроитель» задержали на два года. На днях строители должны выйти за ворота. Раньше здесь царствовали все виды плесени, а теперь тренеры ждут волну интереса, как после Олимпиады. Площадка станет домашней для нового профессионального футбольного клуба. Каким еще видам спорта повезет, что за ошибка мешала все сделать в срок, почему могут сорваться планы по второй очереди реконструкции и что именно она предполагает.

Сверхзвуковые колонки премиального класса, управляемый через планшет с любой точки на стадионе огромный экран, тепловизоры на входе, 150 камер видеонаблюдения, кафе, отель, покрытие футбольного поля с пятилетней гарантией, даже козырек над трибунами — это все не красивые слова из презентации, а реальные физические вещи, которые можно потрогать на «Машиностроителе» руками. Наконец, на пути многострадального проекта забрезжила финишная ленточка. Еще несколько недель назад были сомнения в том, успеют ли рабочие нанести резиновое покрытие на беговые дорожки. Нужны были к ряду несколько дней без осадков, и они в ноябре были, дорожки тоже готовы.

«Строительная готовность — декабрь. Опасений по срокам завершения никаких, - заверяет заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов. - В конце месяца строители с объекта уходят, начинается пусконаладка и приемка объекта, проверка всего сделанного, включая бухгалтерские отчеты. Эта работа будет вестись первые несколько месяцев следующего года».

Руководители спортивных секций рассчитывают, что смогут отметить новоселье на стадионе уже весной. Кто же те счастливчики, кому предстоит обновлять сооружение?

В первую очередь, полноценный дом получат легкоатлеты. Под большой трибуной создан полноценный манеж с прыжковой ямой и беговыми дорожками. Без преувеличения ждали его десятилетиями. Прибавить к этому покрытие на стадионе — получаем серьезную базу для тренировок и соревнований. В городском спорткомитете рассчитывают провести соревнования окружного уровня сразу, как станет тепло. Если, конечно, эпидобстановка позволит.

Прописку на «Машиностроителе» получат представители единоборств (тхэквондо, дзюдо), велосипедисты и фехтовальщики. Большинству из них муниципалитет сейчас снимает приспособленные помещения. После открытия стадиона не только тренировки выйдут на качественно новый уровень, но и высвободятся бюджетные деньги, которые сейчас уходят на аренду.

Например, школа фехтования «Лидер» проводит занятия в торговом комплексе на улице Труда. Когда два года назад состоялся переезд на Запсковье, новая локация показалась мальчикам и девочкам со шпагой просто раем. Тут есть туалет!

«На стадионе даже туалетов не было, такая разруха была. Помещения были со всеми видами плесени, какие существуют в природе, - вспоминает тренер-преподаватель Элла Полторацкая. - Теперь у нас будут шикарные помещения, четыре дорожки по 18 метров, туалеты, душевые, раздевалки со шкафчиками, большая тренерская, обещали новое оборудование. Мы используем серьезные аппараты для фиксации уколов, сами дорожки тоже дорогие. Каждый раз после победы россиян на Олимпийских играх поднимался огромный всплеск интереса, к нам валил народ. Но, поскольку условия были ужасные, эта волна быстро отвалила. Реконструкция стадиона будет способствовать развитию нашего вида».

Стадион станет домашним для нового футбольного клуба «Псков». В этом году в историю ушел ФК «Псков-747», стадион на Яна Фабрициуса вернулся в городскую собственность и вернул себе историческое название «Локомотив». Там по нацпроекту привели в порядок футбольное поле и дорожки. На площадке будут развивать детский и юношеский спорт, предполагается, что она станет доступной для массовых занятий футболом. А «Машиностроитель» станет вотчиной команды, начавшей 15 августа свой путь в третьем дивизионе. Конечно, основу на поле и в тренерском штабе составили игроки «747». Новый клуб «Псков» стремительно демонстрирует первые успехи. Команда за несколько месяцев выиграла кубок объединения «Северо-Запад» и заняла в Сочи второе место в финальном этапе кубка среди команд третьего дивизиона со всей страны. 25 декабря состоятся выборы президента областной федерации футбола, 28 ноября этот пост в статусе и.о. занял Александр Коновалов.

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Управлять обновленным стадионом будет муниципальное учреждение, планируется его преобразование в структуру, в ведении которой будут городские спортивные объекты, включая «Локомотив».

«Это проблемная точка, - не скрывает Александр Коновалов. - Прошли работы на поле и беговых дорожках, но стадион нуждается в глубокой реконструкции. Основные кирпичные трибуны текут, подтрибунные помещения нужно приводить в порядок. Надеемся войти с этим стадионом в проект Минспорта».

На «Машиностроителе» тоже рано пить шампанское из футбольного кубка. Завершается только первая очередь реконструкции на 750 млн рублей. Сделанное перед началом работ экспертное заключение предполагает две очереди, общие затраты оценены в 1,3 млрд рублей. Вторая очередь - строительство многофункционального спортивного комплекса. Реализация проекта может споткнуться о смену федерального правительства. У нас новый министр спорта, курировавшая отрасль вице-премьер Ольга Голодец ушла в Сбербанк. Те, кто знал о псковских проблемах, уже не смогут помочь, а новых членов кабинета министров снова надо везти в Псков, выворачивать перед ними пустые карманы и запевать ту же песню.

«Хорошо в сказках, когда щука может помочь в одну минуту. Но в жизни все сложнее, - описывает ситуацию председатель городского комитета по спорту Александр Гаврилов. - Мы не Африка, у нас климат такой, что одними плоскостными сооружениями не отделаемся. Дай бог сил нашему губернатору, чтобы он решил вопрос с федеральными властями».

Мыкаются по городу художественные гимнастки, «с кровью» делят единственный спортзал в «Барсе» волейболисты и баскетболисты, нужны помещения для настольного тенниса и бадминтона. Александр Гаврилов считает, что строительство второй очереди решило бы проблемы этих видов спорта на полстолетия вперед и обеспечило бы Псков соревнованиями каждые выходные.

Вся надежда, что процесс ускорит сдача первой очереди. Уж больно долго запрягали начало проекта, повторения никому не хотелось бы. Заявку на приведение стадиона в порядок подали в 2017 году, ввести объект в эксплуатацию планировали в начале 2019 года, к Ганзейским дням. Но строители появились на объекте только в конце 2018 года.

«Глобально задержка вызвана тем, что проект был не очень хорошего качества. Например, проектантами закладывалась выборка грунта на футбольном поле на глубину 50 сантиметров, а пришлось выбирать 120. Оказалось, что грунтовые воды залегают так, что по нижней части ходили, как по моховому болоту: идешь, все шевелится под ногами. Приходилось искать новые решения, проводить экспертизы. Строители в сухом остатке работали не лучше и не хуже, чем вся строительная отрасль — примерно в графике».

Проект так и не был до конца оплачен. Глава администрации города Александр Братчиков в эфире «Эхо Москвы» в Пскове год назад заявлял, что после сдачи стадиона будет рассмотрен вопрос о привлечении проектной организации к ответственности.

Можно сейчас вспоминать и скандалы, сопровождавшие стройку. И начавшийся два года назад демонтаж до заключения контракта. И кирпичную кладку, рухнувшую на строителя, который оказался после этого в больнице. И подозрения общественников в вывозе строительного мусора на кладбище в Орлецы. Можно, но не нужно. Каждая большая стройка требует неимоверных усилий, по-другому у нас не получается. Теперь эта дистанция позади, город получил стадион с иголочки, а спортсмены — наилучшие из возможных в Пскове условия для тренировок. Если благодаря этому хотя бы один родитель вдруг решит отдать ребенка в спорт, значит, все было не напрасно.

Юлия Магера