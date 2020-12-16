Спорт

Власти Пскова планируют продолжить реконструкцию стадиона «747»

Власти Пскова планируют продолжить реконструкцию стадиона «747». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в рамках национального проекта «Спорт - норма жизни» на стадионе «747» произведена замена старого покрытия на искусственный газон, оборудованы беговые дорожки с синтетическим покрытием, установлены дренажные лотки, восстановлена система водоотведения по периметру футбольного газона, установлены травмобезопасные бордюры, стабилизирующее основание под футбольный газон.

О дальнейшей судьбе стадиона рассказал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

«На стадионе 747, наверное, только самое начало, самая малая часть того, что можно было сделать. Муниципальных денег на его реконструкцию вряд ли хватит, и вряд ли мы сможем их найти, а, согласно федеральным программам, только с 2022-2023 года будет возможно делать капитальный ремонт в сооружениях спортивного предназначения. Там текут трибуны, есть необходимость увеличения спортивных ядер - это то, над чем нам надо усиленно работать, в том числе с Минспорта, - отметил он. - Мы попробуем добиться помощи не только по федеральным программам, но и по проектам, которые реализует российский Футбольных союз, их немало, возможности такие есть. В свое время мы несколько таких проектов реализовывали».