Спорт

Медали всех достоинств привезли великолукские самбисты с межрегионального турнира «Отрок»

Великолукские самбисты спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» заняли призовые места в межрегиональном турнире по самбо «Отрок» в Твери. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, соревнования проходили среди юношей и девушек 11–12 лет и 13–14 лет различных весовых категорий.

По итогам турнира первого места удостоена Анастасия Альшевская, выступающая в весовой категории до 51 кг. Тренирует спортсменку Евгений Мишанов.

На вторую ступень пьедестала поднялись сразу 5 великолукских самбистов. Четверо подопечных тренера Андрея Симонова: Максим Колесов (категория — до 31 кг), Никита Козловский (категория — до 42 кг), Михаил Размыслович (категория — до 55 кг), Владимир Невесенко (категория — до 65 кг) и Александр Малашенков (категория — свыше 71 кг), воспитанник Евгения Мишанова.

Бронзу на соревнованиях взяла Арина Зайцева. Она выступала среди спортсменов в категории до 34 кг. Тренер — Евгений Мишанов.

В состязаниях участвовало более 200 спортсменов из Псковской, Новгородской, Костромской, Тверской, Московской областей и Москвы.