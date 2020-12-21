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Спорт

Физкультурный комплекс у лицея «Развитие» будет доступен для местных жителей

25.12.2020 14:12|ПсковКомментариев: 0

У псковского лицея «Развитие» возвели физкультурный комплекс в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Площадь участка благоустройства составляет почти 5 тыс кв. м. В состав объекта включены спортивное ядро, разборная зрительская трибуна на 100 мест с навесом и блок-контейнеры - отапливаемые помещения для спортсменов. Спортивное ядро включает круговую беговую дорожку длиной 200 м на 4 дорожки, прямую беговую дорожку длиной 60 м на 4 дорожки, в продолжении которой размещена яма с песком для прыжков в длину, хоккейную коробку 60x30 с ограждающей сеткой и травяным покровом с возможностью проведения тренировок на двух поперечных площадках, в полукруглых сегментах размещены площадка для стритбола и сектор для прыжков в высоту.

Вокруг нового стадиона установлены опоры освещения, подключено внутреннее и внешнее освещение с двумя режимами: автоматическим и ручным. За счет искусственного освещения комплекс можно будет использовать в темное время суток. Кроме того, в рамках благоустройства выполнено устройство многофункционального синтетического покрытия дорожек и площадок, искусственного газона на поле, ограждения, а также засев натурального газона. Безопасность ФОКОТа обеспечит система видеонаблюдения.

По словам заместителя главы администрации Александра Коновалова, стадион будет открыт для всех желающих - здесь смогут заниматься не только школьники, но и все жители микрорайона.

Жительница улицы Народной, 22 Ольга Волкова выразила благодарность всем, кто причастен к строительству этого стадиона: «Мы так долго ждали, чтобы в нашем районе появился спортивный комплекс. У меня два сына, которые любят поиграть в футбол, раньше они это делали во дворе, но придомовая территория маленькая, и их постоянно гоняли водители припаркованных автомобилей. Теперь они смогут играть на профессиональном стадионе с безопасным покрытием, на освещенной территории. Кроме того, теперь у нас появилась возможность спокойно передвигаться в темное время суток, так как освещается не только территория стадиона, но и прилегающая».

Добавим, стоимость проекта составляет более 35 млн рублей, из которых 11,6 млн рублей выделены на устройство комплекса из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей». Еще 25 млн рублей направлено из федерального бюджета на покупку оборудования.

По итогам открытого аукциона тендер на устройство комплекса выиграло ООО «УДС» Псков. Срок предоставления гарантий качества работ - 5 лет.

Елена Степанова

Теги: #школа #ОМСУ #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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