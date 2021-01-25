Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Александром Коноваловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Темой для обсуждения станет развитие в регионе «спорта №1».

В каком состоянии находится псковский футбол и есть ли у него будущее, расскажет заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, на днях избранный руководителем областной федерации футбола.

Ведет эфир Александр Савенко. Задать вопрос или высказать свое мнение вы можете по телефону прямого эфира 56-73-72.