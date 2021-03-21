Спорт

Главный судья чемпионатов России провел семинар по рукопашному бою в Пскове

Судейский семинар по рукопашному бою состоялся в Пскове 20 марта. Его провел исполнительный директор Федерации рукопашного боя города Санкт-Петербурга, главный судья чемпионатов России 2020, 2021 годов Константин Самонов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской региональной федерации рукопашного боя.

Цель семинара – подготовка псковского судейского корпуса к проведению соревнований, повышение квалификации и мастерства. В ходе семинара его участники разбирали правила, учились вести протоколы, обсуждали сложные ситуации, тренировались, для чего организаторы пригласили действующих спортсменов.