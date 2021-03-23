Спорт

Александр Козловский напутствовал участников фестиваля «Самбо в школу» в Великих Луках

В фестивале «Самбо в школу» на базе спорткомплекса «Стрелец» в Великих Луках примут участие более 100 спортсменов со всей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Александра Козловского.

В рамках фестиваля спортсмены проводят поединки и сдают нормативы ГТО. Подобные состязания в южной столице региона проходят впервые.

Юных самбистов на победу напутствовал депутат Госдумы, секретарь псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Он напомнил, что федеральный проект «Самбо в школу» действует с 2015 года. На территории Псковской области он реализуется клубом спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» при поддержке губернатора Михаила Ведерникова и регионального отделения партии «Единая Россия». За два года удалось сделать многое. Так, сегодня современными борцовскими коврами уже оснащены спортивные залы более 30 школ региона.

«Очень здорово, что этот проект приходит не только в крупные города – Псков и Великие Луки. Ковры передаются и в школы в районах. Это дает возможность сделать самбо действительно массовым видом спорта», – сказал Александр Козловский, отметив, что в регионе и дальше будут открываться залы для занятия единоборствами. Депутат пожелал юным самбистам красивых боев и победы.

В свою очередь заместитель начальника управления образования Инна Репях напомнила, что в Великих Луках в рамках проекта «Самбо в школу» борцовские ковры переданы в четыре школы. У ребят есть возможность заниматься единоборствами в комфортных условиях, что для многих станет стартом для начала спортивной карьеры.

К участникам турнира также обратились депутат Псковского областного Собрания Андрей Корнев, директор спорткомплекса «Стрелец», депутат Великолукской гордумы Дмитрий Кравченко, генеральный директор клуба «Отечество – Псковская область», региональный координатор Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу» Владимир Владимиров и председатель регионального отделения Всероссийской федерации самбо Дмитрий Алекминский.

Затем был дан старт соревновательному дню. В настоящее время в «Стрельце» проходят поединки.