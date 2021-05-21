Спорт

Финал футбольного турнира «Маленькие сердца» прошел в Пскове

Финал детского футбольного турнира «Маленькие сердца» прошел на стадионе «Локомотив» в Пскове 21 мая. В соревнованиях приняли участие воспитанники из детских социальных учреждений из разных районов Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации футбола Псковской области.

В старшей возрастной категории победу завоевала Опочецкая коррекционная школа-интернат.

Организатором турнира за кубок «Маленькие сердца» выступило Псковское областное отделение Российского детского фонда. Мероприятие прошло в рамках благотворительного проекта Псковского детского фонда «Мяч Дружбы», получившего поддержку FIFA в рамках социальной программы Football for Hope.