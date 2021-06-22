Спорт

Знаки отличия ГТО вручили сотрудникам великолукской колонии

Знаками отличия различного достоинства наградили шесть сотрудников СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области. Все они успешно справились с нормативами испытаний комплекса по итогам 2020 года, продемонстрировав высокий уровень физической подготовки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Мероприятие прошло в детской юношеской спортивной школе №1 «Атлетика» города Великие Луки. Заслуженные награды в количестве четырех золотых и двух серебряных знаков отличия ГТО представители СИЗО-2 получили из рук заместителя руководителя центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Сергея Живилова.

По словам награжденных, знак отличия ГТО — это показатель не только физической подготовки, но и активной жизненной позиции человека, основанной на стремлении к ведению здорового образа жизни.