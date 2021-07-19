Спорт

Соревнования по армрестлингу пройдут в Пскове 21 августа

Соревнования по армрестлингу пройдут в Пскове 21 августа. Об этом сообщается в группе «Армрестлинг на Псковщине» в социальной сети «ВКонтакте».

Спортивное мероприятие имеет статус Кубка города Пскова по армспорту имени Александра Невского. Регламент соревнований:

10.30-11.30 - регистрация и взвешивание спортсменов, жеребьевка;

12.00 - начало соревнований;

17.00 - завершение соревнований и награждений.

Соревнования пройдет по адресу: Псков, улица Советская набережная, ½.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены старше 14 лет, оплатившие стартовый взнос, имеющие паспорт, допуск врача, спортивную форму, прошедшие мандатную комиссию, взвешивание и жеребьевку.

Все участники должны иметь сертификат о вакцинации или тест на антитела или отрицательный тест на коронавирус, а также придерживаться социальной дистанции и находиться в маске. На этапе регистрации проведут термометрию. При температуре тела выше 37 градусов участника не допустят до соревнований.

Победителей и призеров в весовых категориях наградят грамотами комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова и медалями от ПООО «Федерация армспорта». Призеров абсолютного первенства наградят эксклюзивными медалями от ПООО «Федерация армспорта».

Предварительные заявки подаются до 20 августа по телефону 8-906-222-60-21 (Сергей), armpskov@yandex.ru.