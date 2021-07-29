Псковская «Стрела» стала серебряным призером финального этапа «Кожаного мяча»

Команда футбольной школы «Стрела» города Пскова стала серебряным призером финального этапа Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» среди юношей 2006-2007 годов рождения (старшая группа), четвертый заезд.
Фото: Группа «Футбольная школа "Стрела" Псков» «ВКонтакте»
Как сообщается в группе футбольной школы «ВКонтакте», финальный этап соревнований проходил в Евпатории с 25 по 31 июля. В турнире четвертого заезда принимали участие 15 команд.
Первое место по итогам соревнований завоевала команда «Металлург» (Выкса), второе - «Стрела» (Псков), третье — команда «СОШ №28-Кристалл» (Ижевск).
Добавим, тренирует команду из Пскова Андрей Скориченко.