Спорт

Мишустин распорядился выделить почти 74 млн рублей на реконструкцию стадиона «Машиностроитель» в Пскове

На реконструкцию стадиона «Машиностроитель» в Пскове выделят еще 73,9 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Дополнительное финансирование поможет завершить первый этап реконструкции крупнейшей спортивной площадки области. Источником средств станет резервный фонд правительства.

Строительные работы на стадионе стартовали в 2018 году. В рамках первого этапа, в частности, были запланированы перестройка большой и малой трибун, замена травяного покрытия, строительство входной группы, установка современного освещения. На сегодняшний день большая часть намеченных работ уже выполнена.

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Михаил Мишустин посетил Псковскую область 18 февраля. В ходе рабочей поездки он встретился с резидентами особой экономической зоны «Моглино», посетил комплекс «Социальный городок», строящийся в рамках нацпроекта «Демография», провёл беседу с главой региона.