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Спорт

Острович в образе Невского принял участие в фестивале сапсерфинга «Питеру плыть!»

23.08.2021 11:01|ПсковКомментариев: 1

Острович Александр Пожогин в образе князя Александра Невского принял участие в VI Международном фестивале по сапсерфингу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает районная газета «Островские вести».

Фото здесь и далее из личного архива Александра Пожогина.

Соревнования по сапсерфингу - сплаву на надувной лодке с веслом - проходили среди любителей. В состязании приняло участие более 1500 человек из 62 городов России и 10 стран мира - Бразилии, Индии, Германии, Португалии и других.

Средний возраст участников составил 35-40 лет. Среди них было много бывших именитых спортсменов — заслуженных мастеров спорта, которые закончили свою карьеру в гребле, плавании, парусном и других видах спорта, но поддерживают физическую форму. Большинство участников, по традиции, выступали в различных костюмах. Среди них был и житель Острова Александр Пожогин  - в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского он облачился в костюм полководца

«Моему отцу очень нравился Александр Невский, в честь него он дал мне имя. Ведущий одного из питерских телеканалов, которому я давал интервью, в выпуске новостей назвал меня самым шумным участником соревнований. На моей лодке стояла колонка, из которой звучали песни об Александре Невском, Острове, Пскове. И — самым мудрым (возраст 66 лет +). Журналист оценил также и мой костюм», — рассказал Александр Пожогин.

Острович добавил, что в соревнованиях участвовал и его сын, тоже Александр, а на берегу болела за деда внучка Саша.

Соревнования стартовали рядом с Марсовым полем. Маршрут пролегал по рекам Мойка, Фонтанка, Крюков канал, канал Грибоедова и вновь Мойка с финишем у храма Спаса на Крови. Участники преодолели по воде около 9 километров и проплыли под 18 мостами.

Александр Пожогин отметил, что погодные условия в этот день были достаточно суровыми - участников встречали ветер, дождь с градом и высокая волна. Кроме того, мужчине пришлось подкачивать лодку на старте и догонять участников. Однако ему удалось финишировать вторым. Серебряная медаль стала его лучшим результатом за все годы выступлений.

Как отметил острович, интервью для телевидения, новые друзья, красоты города на Неве и радость от осознания того, что люди из маленьких городов России, если чего-то сильно захотят, непременно добьются стали главной наградой для него. 

«Нужно не вешать нос, работать над собой в любых условиях, заниматься спортом, не лениться, и тогда жизнь отплатит вам с лихвой!», - заключил Александр Пожогин.

Теги: #островский район #соревнования #сапсерфинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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