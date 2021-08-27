Спорт

Великолукский боксер сразится за титулы WBO European и WBO Oriental в Екатеринбурге

Поединок между воспитанником спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» (Великие Луки), спортсменом клуба единоборств «Отечество – Псковская область», профессиональным боксером Академии единоборств РМК Мухаммадом Шеховым и таджикским спортсменом Асрором Вохидовым за титулы WBO European и WBO Oriental состоится в Екатеринбурге 11 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в КСЕ «Отечество-Псковская область».

«Эта встреча откроет вечер профессионального бокса под эгидой RCC Boxing Promotions. Оба спортсмена не имеют ни одного поражения и идут в своей карьере совсем без осечек, за исключением одной ничьи у Мухаммада в сентябре 2020 года. За плечами нашего чемпиона уже два титула WBO European и WBO Asia. У Асрора Вахидова лишь один титул WBO Oriental. Для обоих боксеров бой будет яркой проверкой своих возможностей», - отметили в пресс-службе КСЕ «Отечество-Псковская область».

Ранее в своей профессиональной карьере Мухаммад Шехов уже встречался с более опасными соперниками, отметили в клубе единоборств. «Вспомнить хотя бы невероятную "рубку" в Екатеринбурге между Евгением Ляшковым или Арменом Атаевым. На сегодняшний момент у нашего чемпиона большая профессиональная база тренировок в Америке, что дает большие шансы на победу. Причем не забываем, что Мухаммад Шехов входит в топ 15 WBO, где занимает 11 место в рейтинге среди сильнейших боксеров второго легчайшего веса (до 55,38 кг)», - подчеркнули в клубе.

«Мухаммад, мы с тобой! Держим за тебя кулачки! Только победа и ничего более!» - поддержали спортсмена в клубе единоборств.