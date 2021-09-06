Спорт

Псковичка стала абсолютным победителем международных соревнований по конкуру

Псковская спортсменка Милена Сидорова получила титул абсолютного победителя международных соревнований по конкуру «Кубок Венты». Чемпионат проходил в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Милена Сидорова на своей лошади Карамель в течение двух дней соревнований показывала лучшие результаты. Так, в первом туре она взяла высоту 110 см, а во втором - 120 см. Продемонстрировав высокую скорость и чистоту выполнения упреждений, спортсменка подтвердила 2-й взрослый разряд и поставила личный рекорд, рассказала тренер Ирина Поддуева (Черезова).

Заслуги наставника тоже отмечены на соревнованиях специальной грамотой тренеру победителя. Как призналась Ирина Поддуева (Черезова), для нее это стало приятным сюрпризом и признанием высоких результатов работы с воспитанниками.

Следующим этапом тренировок Милены Сидоровой станет подготовка к сдаче нормативов на 1 разряд и взятие высоты в 130 см.

Напомним, Милена Сидорова занимается конкуром в конном клубе «Возрождение» с 5 лет. За это время девушка отмечена успешными выступлениями на муниципальных чемпионатах Псковской области и в других регионах.

В мае текущего года псковская спортсменка Милена Сидорова признана абсолютным победителем в чемпионате и первенстве Северо-западного федерального округа по конкуру, она выиграла пять золотых и одну серебряную медаль. Тогда девушка стала лучшей в преодолении препятствий высотой 105, 110 и 120 см на лошади Карамели, а также 90 и 100 см - на коне Кризе Фарере. Второго места спортсменка удостоена за прохождение маршрута с барьерами высотой в 80 см на Кризе.