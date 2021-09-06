Спорт

Шахматные клубы появятся в 11 районах Псковской области

Федерация шахмат Псковской области приступила к реализации на территории региона программы «Подари детям шахматный клуб», которую поддержал Фонд президентских грантов и региональный комитет по образованию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат.

Основной проблемой дальнейшего развития и популяризации шахмат, особенно среди молодого поколения, является отсутствие современной комфортной инфраструктуры для игры в шахматы. Сегодня число детей, желающих заниматься шахматами, превосходит возможности шахматной инфраструктуры, которая во многом была создана в советские годы и частично в 2008 году, отметили в федерации.

Поэтому региональная федерация шахмат совместно с региональным центром шахматного образования и спорта приняла решение о реализации в псковском регионе программы организации культурного и интеллектуального досуга для разных групп населения, особенно для детей. В этих целях планируется в качестве пилотного проекта в 11 муниципалитетах вместе с местными властями создать комфортные шахматные клубы, оснащенные современным инвентарем, оборудованием и интернетом. Дополнительно, с учетом реализации нацпроекта «Образования», региональный центр шахматного образования и спорта планирует в районах, на базе вновь открываемых шахматных клубов, создать 60 мест для дополнительного образования детей.

Проведены встречи с главами районов по вопросам реализации программы «Подари детям шахматный клуб», заключения соглашений о сотрудничестве в популяризации и развитии шахмат в муниципальных образованиях. К реализации программы активно подключились главы Дедовичского, Островского, Новосокольнического и Куньинского районов. Именно там в ближайший месяц будут открыты новые шахматные клубы для детей и взрослых, где все поклонники шахматного искусства смогут насладиться этой игрой в современных комфортных условиях.

В дальнейшем новые шахматные клубы планируется открыть в Бежаницком, Псковском, Пыталовском, Красногородском, Стругокрасненском, Порховском и Плюсском районах.