Спорт

В Пскове состоится матч по мини-футболу на кубок 300-летия прокуратуры

Комплекс мероприятий, приуроченный к 300-летию со дня основания прокуратуры России, реализуется в Псковской области в этом году. Отдельное внимание при этом уделено спортивным соревнованиям и турнирам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Так, в предстоящие выходные в Пскове состоится матч по мини-футболу на кубок 300-летия прокуратуры. В соревнованиях примут участие команды ведомств из восьми регионов Северо-Западного федерального округа, а также спортсмены региональных управлений Следственного комитета РФ и Федеральной службы судебных приставов.

В октябре по случаю 300-летия прокуратуры в Пскове пройдет шахматный турнир.

Ранее в городе состоялся турнир по волейболу, приуроченный к 300-летию со дня образования органов прокуратуры России. В мероприятии, кроме команды прокуратуры Псковской области, приняли участие представители региональной администрации, а также бизнес-сообщества. В спортивной борьбе кубок завоевала команда прокуратуры.

Напомним, указ о праздновании 300-летия российской прокуратуры, которое будет отмечаться 12 января 2022 года, подписал президент РФ Владимир Путин. По поручению главы государства в регионах создали организационные комитеты. На заседаниях в Псковской области под председательством губернатора Михаила Ведерникова обеспечивается контроль за реализацией мероприятий по подготовке к юбилею ведомства.