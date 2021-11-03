Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
доставка еды в пскове
детские прививки польза или риск?
топи печь правильно
Концерт рок-группы «Ария»
псков лучший кофе
«Справедливая Россия» возвращает деньги
морально сильные
защити дачу от воров
Телефон прямого эфира 56-73-72
декодируем QR-реальность
выбор в пользу жизни
работа затылком
 
 
 
ещё Спорт 03.11.2021 22:000 Первый современный шахматный клуб открыли в Псковской области 03.11.2021 22:000 Первый современный шахматный клуб открыли в Псковской области 02.11.2021 21:440 Юные шахматисты из Пскова стали победителями первенства области 02.11.2021 20:280 В псковской спортшколе объявили набор в секцию велоспорта 02.11.2021 10:490 Четыре псковича вошли в состав сборной России по панкратиону 01.11.2021 18:540 Администрация Пскова поддержит семью юного победителя первенства Европы по шахматам
 
 
 
Самое популярное 28.10.2021 14:1210 Только 2% привитых псковичей переносят COVID-19 в тяжелой форме 01.11.2021 13:119 Компания «Мессиер» планирует возродить в Псковской области льняное производство 27.10.2021 16:179 Дизайнерскими крышками люков в Пскове заинтересовались коллекционеры 30.10.2021 20:406 Псковичам рекомендовали минимизировать социальные контакты в нерабочие дни 27.10.2021 11:551 «Единая Россия» мобилизует волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на здравоохранение
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Первый современный шахматный клуб открыли в Псковской области

03.11.2021 22:00|ПсковКомментариев: 0

Накануне ноябрьских праздников глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев и президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов впервые в регионе открыли в районном центре современный шахматный клуб. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.

Новый шахматный клуб расположился в районном Доме культуры. «Уже сегодня можно сказать, что он станет еще одним досуговым интеллектуальным центром населения района, где в комфортных условиях его услугами на бесплатной основе могут воспользоваться как дети, так и взрослые», - отметили в федерации.

Программа региональной федерации шахмат «Подари детям шахматный клуб» стала реализовываться в Псковской области благодаря инициативе команды шахматных организаторов и поклонников шахматного искусства: Сергея Арефьева, Дмитрия Шахова, Александра Шпака и Елены Горащенковой. Подготовленный ими проект о развитии сети районных шахматных клубов «Точки роста — детям из сельской местности» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Его реализацию в районах области поддержали 11 глав муниципальных образований, в числе первых был Геннадий Афанасьев. Активно к реализации проекта подключился созданный в 2020 году губернатором области Михаилом Ведерниковым региональный центр шахматного образования и спорта, который задействовал программу «Успех каждого ребенка», входящую в национальный проект «Образование».

«Концепция современного шахматного клуба для детей и взрослых – это не только классический спортивный инвентарь, состоящий из шахматной доски, шахматных фигур и часов, но и наличие современных электронных досок с возможностью трансляций партий в интернет, электронные шахматные часы новейших образцов. Видеокамеры, установленные в помещении шахматного клуба, дающие возможность в онлайн-режиме наблюдать не только за перипетиями шахматных сражений, но и игроками, чтобы сделать невозможными читерство, то есть шахматные подсказки при помощи электронной техники», - поделились в федерации.

«Современный шахматный клуб сегодня невозможно представить без интерактивного электронного оборудования при помощи которого можно как организовывать, так и слушать курсы лекций по теории и практики шахматной игры, - продолжили в региональной федерации шахмат. - Особенно это актуально в районных центрах, где нет такого количества профессиональных игроков и тренеров как в городах, поэтому теперь у них будет возможность посмотреть и послушать лекции, задать вопросы и получить ответы от ведущих шахматистов и тренеров городов Пскова и Великие Луки, а в перспективе и России, не выезжая за пределы района. Сегодня это становится актуальным не только в связи с экономией средств, но и в связи с различными ограничениями, связанными с пандемией коронавируса COVID-19. Благодаря современному шахматному оборудованию, в том числе компьютерной системе жеребьевки, одобренной Международной федерацией шахмат, появилась возможность организовывать и проводить соревнования с обсчетом как российского, так и международного шахматного рейтинга, не только муниципального и межмуниципального уровня, но и областного и межрегионального статуса с численностью почти на 40 шахматистов».

Выступая на открытии первого шахматного клуба в своем районе, глава муниципалитета Геннадий Афанасьев особо подчеркнул, что с удовольствием поддержал данный проект, предложенный региональной федерацией шахмат, поскольку это новое комфортное место для интеллектуального отдыха и досуга жителей Дедовического района, особенно самых юных поклонников шахмат. Глава района выразил уверенность, что такое суперсовременное шахматное оборудование, которого пока нет в других муниципалитетах, а также наличие квалифицированного, любящего детей и шахматы, педагога-организатора Владимира Кузьмова, привлечет к занятиям шахматам еще большее юных жителей района.

«Мы готовы и дальше продолжать сотрудничество и поддерживать все предложения областной федерации по развитию и популяризации шахмат на территории нашего района, как по укреплению материально-технической базы, так и по проведению различных шахматных турниров. Тем более инфраструктура для размещения шахматистов, приезжающих из других мест, у нас в районе есть»,- сказал в завершении своего выступления глава района Геннадий Афанасьев.

Поздравляя жителей Дедовичского района, руководитель региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов особо отметил слаженную работу команды данного проекта и местных властей в создании на территории района еще одного комфортного центра отдыха и интеллектуального досуга как для детей, так и для взрослых. В этом шахматном клубе можно будет сыграть в шахматы не только в очном формате, но и по интернету, принять участие в регулярных чемпионатах и первенствах района, а также иных соревнованиях, которые должны проводиться на регулярной основе и с обсчетом российского шахматного рейтинга. По словам Дмитрия Шахова, здесь созданы отличные условия в рамках дополнительного образования для детей в обучении шахматам, в том числе возможность привлекать для обучения ведущих тренеров региона. Помещение шахматного клуба в Дедовичах соответствуют всем критериям новых шахматных правил для игры по интернету с визуальным контролем, которые необходимы на соревнованиях российского и международного уровня.

Дмитрий Шахова подчеркнул символичность того, что открытие клуба происходит в преддверии Дня национального единства, который по своему содержанию созвучен с девизом Международной федерации шахмат (ФИДЕ): «Мы одна семья».

«Наша федерация, - сказал Дмитрий Шахов, - признательна главе района и его команде, что за пару месяцев согласованной работы нам удалось реализовать такой проект и выполнить наши обещания – подарить детям Дедовичского района современный и комфортный шахматный клуб!».

Теги: #дедовичский район #шахматы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что для вас День народного единства?
В опросе приняло участие 241 человек
03.11.2021, 22:350 Коечный фонд для больных коронавирусом в Великих Луках загружен на 75% 03.11.2021, 22:170 Ремонтные работы стартовали на улице Александра Невского в Пскове 03.11.2021, 22:000 Первый современный шахматный клуб открыли в Псковской области 03.11.2021, 21:400 Более тысячи социальных контрактов заключили в Псковской области
03.11.2021, 21:190 Заседание комиссии по добровольному переселению соотечественников состоялось в Пскове 03.11.2021, 21:002 Новые гирлянды украсят Великие Луки 03.11.2021, 20:540 Псковские школьники могут стать авторами новогодних открыток 03.11.2021, 20:370 Краткосрочный план капремонта на текущий год выполнили в 8 районах Псковской области
03.11.2021, 20:290 Псковичам разъяснили порядок доставки пенсий в ноябрьские праздники 03.11.2021, 20:151 «Экопром» добивается ликвидации свалки в Писковичах 03.11.2021, 20:000 До +10°C ожидается в Псковской области 4 ноября 03.11.2021, 19:531 Псковские предприниматели подали более 400 заявлений о предоставлении субсидии на нерабочие дни
03.11.2021, 19:424 Работы в Мелетово будут продолжены - Вадим Нэдик 03.11.2021, 19:400 Стартовала просветительская акция «Большой этнографический диктант» 03.11.2021, 19:236 Алена Трунова займет пост зампредседателя регионального комитета по труду 03.11.2021, 19:110 Бесплатные билеты в музей получат самые эрудированные участники «Ночи искусств» в «Михайловском»
03.11.2021, 18:510 Ограбившего ювелирный салон островича приговорили к лишению свободы 03.11.2021, 18:310 Псковский центр «Патриот» проводит онлайн-конкурс «Маршал Победы» 03.11.2021, 18:275 Более 11 км дороги на Самолву отремонтируют почти за 190 млн рублей 03.11.2021, 18:141 Михаил Ведерников поддержал ряд проектов во время онлайн-встречи с молодежью
03.11.2021, 18:070 График вывоза мусора изменится в Локнянском районе с 4 ноября 03.11.2021, 17:5013 Массовые проверки по соблюдению антикоронавирусных ограничений пройдут в Псковской области 03.11.2021, 17:352 Псковская прокуратура выявила ряд нарушения на железнодорожных переездах 03.11.2021, 17:254 У Псковской области есть исторические традиции льняного производства – председатель комитета регионального парламента
03.11.2021, 17:161 В России продлили действие санитарных правил для образовательных учреждений до 2024 года 03.11.2021, 17:070 Тематические онлайн-мероприятия пройдут в Пскове в День народного единства 03.11.2021, 16:510 Жителя Пыталово оштрафовали за использование вредоносных компьютерных программ 03.11.2021, 16:431 Новую переправу через Великую в Пскове будут строить только после ремонта Троицкого моста
03.11.2021, 16:330 Псковичам напомнили о возможности зарегистрироваться на госуслугах, не выходя из дома 03.11.2021, 16:210 Проект трехлетнего бюджета территориального ФОМС поступил в областное Собрание 03.11.2021, 16:114 Значение Дня народного единства обсудили участники круглого стола в Пскове 03.11.2021, 16:010 Названа причина образования пены на реке Пскове у Кремля
03.11.2021, 15:516 Денис Иванов оценил работу Бориса Елкина по созданию велодорожек в Пскове 03.11.2021, 15:411 Псковские бани вновь начнут отапливать с 8 ноября 03.11.2021, 15:285 ПЛН-ТВ: Как псковичи проводят объявленные нерабочие дни? 03.11.2021, 15:100 Двух жителей Печорского района осудили за попытку незаконно продать ружье
03.11.2021, 15:010 В Москве не станут продлевать нерабочие дни после 7 ноября 03.11.2021, 14:551 «Подстрочник»: Есть ли единство и согласие в нашем обществе? ВИДЕО 03.11.2021, 14:450 Псковича отправили в колонию строгого режима за угон и кражу 03.11.2021, 14:406 Николай Романов оценил инициативу возрождения льняного производства в Псковской области
03.11.2021, 14:330 Водитель пострадал в ДТП в Великолукском районе 03.11.2021, 14:167 Названы сервисы доставки еды в Пскове 03.11.2021, 14:050 Юбилейный концерт Губернаторского симфонического оркестра пройдет в Пскове 03.11.2021, 13:451 В Псковской области увеличился спрос на работников, несмотря на ограничения — исследование
03.11.2021, 13:280 Великолукскую поэтессу наградили серебряным Александровским знаком 03.11.2021, 13:161 «Единая Россия» предложила увеличить финансирование ряда направлений социальной политики 03.11.2021, 13:033 Начинается видеотрансляция круглого стола, приуроченного к Дню народного единства 03.11.2021, 12:560 Новые опорные части устанавливают на путепроводе в составе трассы Р-23 под Невелем
03.11.2021, 12:420 Красногородца отправили на обязательные работы за повторное нетрезвое вождение 03.11.2021, 12:309 В Петербурге полиция задержала блогеров, одевших варежки на памятник 03.11.2021, 12:140 «Подстрочник»: Есть ли единство и согласие в нашем обществе? 03.11.2021, 12:102 Депутат Госдумы: Производство льна даст импульс для развития Псковской области
03.11.2021, 12:030 Почти 285 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 03.11.2021, 12:008 Псковская школьница предложила оплачивать походы в кафе шагами 03.11.2021, 11:512 Еще пять человек скончались от коронавируса в Псковской области 03.11.2021, 11:352 В России обстреляли здание ковидной больницы и машину врача реанимации
03.11.2021, 11:268 Псковичам предлагают воспользоваться удобным сервисом доставки еды 03.11.2021, 11:120 Водитель получил травмы при съезде автомобиля в кювет в Опочецком районе 03.11.2021, 11:050 Пользователи ВТБ Онлайн смогут войти в мобильное приложение в маске 03.11.2021, 11:002 Мужчина пострадал при падении с мотоцикла на Рижском проспекте в Пскове
03.11.2021, 10:556 Новый туалет не планируют устанавливать на автостанции в Изборске 03.11.2021, 10:441 Зеркал старинных красота: мир отражений дома «У Покровки» 03.11.2021, 10:390 День преподавателя высшей школы будут отмечать 19 ноября 03.11.2021, 10:310 Новую воркаут-площадку установили в Великих Луках
03.11.2021, 10:150 За несколько дней псковичи отдали мошенникам более 1,5 млн рублей 03.11.2021, 10:080 Псковских студентов научат принимать роды на симуляторе 03.11.2021, 09:533 Уникальный храм в Мелетово вновь оказался под угрозой «недореставрации» 03.11.2021, 09:374 4 копейки определили подрядчика по 150-миллионому контракту на ремонт улицы Труда в Пскове
03.11.2021, 09:224 Цены на автомобили в России могут вырасти еще на 5% 03.11.2021, 09:112 Сильный туман ожидается в Псковской области 03.11.2021, 08:582 Псковичам рекомендуют уточнять прогноз погоды перед осенней рыбалкой 03.11.2021, 08:413 Садовод предсказала в России зиму с резкими перепадами температуры
03.11.2021, 08:2822 Врач прокомментировал теории противников вакцинации от COVID-19 03.11.2021, 08:102 Продюсер призвал повысить процент окупаемости российских фильмов 03.11.2021, 07:522 Правительство засекретит закупки Росгвардии и ФСО 03.11.2021, 07:350 Пьяный невельчанин угнал чужой «Форд» и попался полиции
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru