Спорт

Первый современный шахматный клуб открыли в Псковской области

Накануне ноябрьских праздников глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев и президент Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов впервые в регионе открыли в районном центре современный шахматный клуб. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.

Новый шахматный клуб расположился в районном Доме культуры. «Уже сегодня можно сказать, что он станет еще одним досуговым интеллектуальным центром населения района, где в комфортных условиях его услугами на бесплатной основе могут воспользоваться как дети, так и взрослые», - отметили в федерации.

Программа региональной федерации шахмат «Подари детям шахматный клуб» стала реализовываться в Псковской области благодаря инициативе команды шахматных организаторов и поклонников шахматного искусства: Сергея Арефьева, Дмитрия Шахова, Александра Шпака и Елены Горащенковой. Подготовленный ими проект о развитии сети районных шахматных клубов «Точки роста — детям из сельской местности» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Его реализацию в районах области поддержали 11 глав муниципальных образований, в числе первых был Геннадий Афанасьев. Активно к реализации проекта подключился созданный в 2020 году губернатором области Михаилом Ведерниковым региональный центр шахматного образования и спорта, который задействовал программу «Успех каждого ребенка», входящую в национальный проект «Образование».

«Концепция современного шахматного клуба для детей и взрослых – это не только классический спортивный инвентарь, состоящий из шахматной доски, шахматных фигур и часов, но и наличие современных электронных досок с возможностью трансляций партий в интернет, электронные шахматные часы новейших образцов. Видеокамеры, установленные в помещении шахматного клуба, дающие возможность в онлайн-режиме наблюдать не только за перипетиями шахматных сражений, но и игроками, чтобы сделать невозможными читерство, то есть шахматные подсказки при помощи электронной техники», - поделились в федерации.

«Современный шахматный клуб сегодня невозможно представить без интерактивного электронного оборудования при помощи которого можно как организовывать, так и слушать курсы лекций по теории и практики шахматной игры, - продолжили в региональной федерации шахмат. - Особенно это актуально в районных центрах, где нет такого количества профессиональных игроков и тренеров как в городах, поэтому теперь у них будет возможность посмотреть и послушать лекции, задать вопросы и получить ответы от ведущих шахматистов и тренеров городов Пскова и Великие Луки, а в перспективе и России, не выезжая за пределы района. Сегодня это становится актуальным не только в связи с экономией средств, но и в связи с различными ограничениями, связанными с пандемией коронавируса COVID-19. Благодаря современному шахматному оборудованию, в том числе компьютерной системе жеребьевки, одобренной Международной федерацией шахмат, появилась возможность организовывать и проводить соревнования с обсчетом как российского, так и международного шахматного рейтинга, не только муниципального и межмуниципального уровня, но и областного и межрегионального статуса с численностью почти на 40 шахматистов».

Выступая на открытии первого шахматного клуба в своем районе, глава муниципалитета Геннадий Афанасьев особо подчеркнул, что с удовольствием поддержал данный проект, предложенный региональной федерацией шахмат, поскольку это новое комфортное место для интеллектуального отдыха и досуга жителей Дедовического района, особенно самых юных поклонников шахмат. Глава района выразил уверенность, что такое суперсовременное шахматное оборудование, которого пока нет в других муниципалитетах, а также наличие квалифицированного, любящего детей и шахматы, педагога-организатора Владимира Кузьмова, привлечет к занятиям шахматам еще большее юных жителей района.

«Мы готовы и дальше продолжать сотрудничество и поддерживать все предложения областной федерации по развитию и популяризации шахмат на территории нашего района, как по укреплению материально-технической базы, так и по проведению различных шахматных турниров. Тем более инфраструктура для размещения шахматистов, приезжающих из других мест, у нас в районе есть»,- сказал в завершении своего выступления глава района Геннадий Афанасьев.

Поздравляя жителей Дедовичского района, руководитель региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов особо отметил слаженную работу команды данного проекта и местных властей в создании на территории района еще одного комфортного центра отдыха и интеллектуального досуга как для детей, так и для взрослых. В этом шахматном клубе можно будет сыграть в шахматы не только в очном формате, но и по интернету, принять участие в регулярных чемпионатах и первенствах района, а также иных соревнованиях, которые должны проводиться на регулярной основе и с обсчетом российского шахматного рейтинга. По словам Дмитрия Шахова, здесь созданы отличные условия в рамках дополнительного образования для детей в обучении шахматам, в том числе возможность привлекать для обучения ведущих тренеров региона. Помещение шахматного клуба в Дедовичах соответствуют всем критериям новых шахматных правил для игры по интернету с визуальным контролем, которые необходимы на соревнованиях российского и международного уровня.

Дмитрий Шахова подчеркнул символичность того, что открытие клуба происходит в преддверии Дня национального единства, который по своему содержанию созвучен с девизом Международной федерации шахмат (ФИДЕ): «Мы одна семья».

«Наша федерация, - сказал Дмитрий Шахов, - признательна главе района и его команде, что за пару месяцев согласованной работы нам удалось реализовать такой проект и выполнить наши обещания – подарить детям Дедовичского района современный и комфортный шахматный клуб!».