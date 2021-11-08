Воспитанники «Бригантины» выиграли более 20 медалей на кубке области по аэробике

Кубок Псковской области по спортивной аэробике состоялся в универсальном спортивном комплексе «Олимп» города Пскова 6 ноября. На соревнованиях выступили воспитанники псковской спортивной школы «Бригантина», в общем итоге они завоевали 10 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.
В возрастной категории от 12 до 14 лет победителями и призерами стали:
- Ольга Асланян (индивидуальное выступление),
- Валерия Гаврилова, Денис Харьковский (смешанные пары),
- Евгения Алексеева, Анна Киселева, Валерия Гаврилова (трио),
- Анна Булкина, Евгения Алексеева, Анна Киселева, Валерия Гаврилова, Яна Петрова, Полина Москаленко, Анна Солнцева, Дорофина Малешина (танцевальная гимнастика).
В возрастной категории от 15 до 17 лет медали получили:
- Кристина Краснова (индивидуальное выступление),
- Кристина Краснова, Александра Мосолова, Алиса Орлова (трио),
- Алиса Орлова, Кристина Краснова, Алиса Тихонова, Ольга Асланян, Анастасия Виноградова (группы),
- Александра Мосолова, Кристина Краснова, Виктория Кичигина, Дарья Теркина, Ольга Асланян, Алиса Орлова, Мария Селянина, Алиса Тихонова (танцевальная гимнастика),
- Анастасия Виноградова, София Будник, Виктория Кичигина, Дарья Теркина, Ольга Асланян, Вероника Виноградова, Мария Селянина, Александра Ярошенко (гимнастическая платформа).
Кроме того, в номинации «Трио» в возрастной категории 18 лет и старше в тройку призеров вошли Полина Андреева, Ангелина Яковлева и Александра Смирнова.
Тренирует детей Анжелика Алексеева. По итогам соревнований сформируют сборную команду Псковской области для участия в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по спортивной аэробике.