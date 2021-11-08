Спорт

Воспитанники «Бригантины» выиграли более 20 медалей на кубке области по аэробике

Кубок Псковской области по спортивной аэробике состоялся в универсальном спортивном комплексе «Олимп» города Пскова 6 ноября. На соревнованиях выступили воспитанники псковской спортивной школы «Бригантина», в общем итоге они завоевали 10 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.

В возрастной категории от 12 до 14 лет победителями и призерами стали:

Ольга Асланян (индивидуальное выступление),

Валерия Гаврилова, Денис Харьковский (смешанные пары),

Евгения Алексеева, Анна Киселева, Валерия Гаврилова (трио),

Анна Булкина, Евгения Алексеева, Анна Киселева, Валерия Гаврилова, Яна Петрова, Полина Москаленко, Анна Солнцева, Дорофина Малешина (танцевальная гимнастика).

В возрастной категории от 15 до 17 лет медали получили:

Кристина Краснова (индивидуальное выступление),

Кристина Краснова, Александра Мосолова, Алиса Орлова (трио),

Алиса Орлова, Кристина Краснова, Алиса Тихонова, Ольга Асланян, Анастасия Виноградова (группы),

Александра Мосолова, Кристина Краснова, Виктория Кичигина, Дарья Теркина, Ольга Асланян, Алиса Орлова, Мария Селянина, Алиса Тихонова (танцевальная гимнастика),

Анастасия Виноградова, София Будник, Виктория Кичигина, Дарья Теркина, Ольга Асланян, Вероника Виноградова, Мария Селянина, Александра Ярошенко (гимнастическая платформа).

Кроме того, в номинации «Трио» в возрастной категории 18 лет и старше в тройку призеров вошли Полина Андреева, Ангелина Яковлева и Александра Смирнова.

Тренирует детей Анжелика Алексеева. По итогам соревнований сформируют сборную команду Псковской области для участия в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по спортивной аэробике.