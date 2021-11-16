Спорт

Три спортивных площадки появятся в парке Юрия Гагарина в Пскове

Ремонтные работы активно ведутся в парке Юрия Гагарина, который расположен между улицами Гущина и Гдовской, на Запсковье. Благоустройство проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Подрядчик завершил планировку территории, подготовил зону под детский игровой комплекс. Сейчас идут работы по устройству пешеходных дорожек: установлен бортовой камень, выполнено основание из щебня.

Подрядная организация также восстанавливает грунт для будущего газона и ведет подготовку к монтажу уличного освещения, которое должно появиться в сквере до конца этого года. Проведение последующих работ будет зависеть от погодных условий.

В результате благоустройства на территории парка появятся детский игровой комплекс, воркаут-площадка, площадки для мини-футбола и баскетбола. Также будут установлены малые архитектурные формы, скамейки и урны.

Контракт на выполнение работ заключен между управлением городского хозяйства администрации и подрядной организацией ООО «Чистый двор». Срок завершения работ – 31 июля 2022 года.

Напомним, что в 2020 году парк имени Юрия Гагарина победил в голосовании по отбору объектов благоустройства.