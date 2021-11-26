Спорт

Новые теннисные столы появились в лицее №22 города Пскова

Вице-спикер Псковского областного Собрания, первый заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия», председатель федерации тенниса города Пскова Юрий Сорокин передал в Погранично-таможенно-правовой лицей №22, расположенный на Запсковье, два стола для игры в настольный теннис. Об этом Юрий Сорокин сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Юрия Сорокина

По словам парламентария, к нему обратились родители учеников лицея с просьбой установить в учреждении теннисные столы.

«Как председатель городской федерации настольного тенниса, всячески стараюсь развивать этот вида спорта в нашем регионе, и поэтому поддержал обращение родительской общественности. Рассчитываю, что теперь дети смогут активнее приобщаться к физической культуре и спорту», - написал Юрий Сорокин.

Он также добавил, что, если дети захотят заниматься настольным теннисом профессионально, их готовы принять в псковском клубе Nordman, где занятия проводят опытные тренеры. «Наш клуб работает с детьми в возрасте от 7 до 12 лет. Чтобы стать членом клуба, необходимо пройти вступительный тест по физической подготовке», - заметил Юрий Сорокин.